رئیس اداره دامپزشکی اندیکا از اجرای گسترده و فوری اقدامات بهداشتی، درمانی و پیشگیرانه برای حمایت از دامداران سیل‌زده روستای ملاسلطانعلی در منطقه عشایری شیخون برونعالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا سلطانی با اعلام این خبر اظهار داشت: دامداری و دامپروری، اصلی‌ترین منبع تأمین معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم شهرستان اندیکا به‌ویژه در مناطق عشایری است و وقوع سیل اخیر در شمال این شهرستان، ضمن وارد آوردن خسارات به زیرساخت‌ها، سرمایه‌های دامی دامداران را در معرض تهدید جدی بیماری و تلفات قرار داد.

وی افزود: بلافاصله پس از فروکش کردن سیلاب و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی، دامپزشکی شهرستان اندیکا با بسیج کامل نیرو‌ها و امکانات، اقدامات بهداشتی و درمانی گسترده‌ای را در مناطق سیل‌زده به اجرا درآورد.

سلطانی تصریح کرد: در این عملیات، واکسیناسیون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در جمعیت دامی بالغ بر ۵۸۰۰ رأس دام سبک انجام شد و همزمان خدمات درمانی رایگان، توزیع سموم ضدکنه و شربت‌های ضدانگل به‌منظور ارتقای سطح بهداشت دام‌ها در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی اندیکا با تأکید بر رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای خاطرنشان کرد: دامداران سیل‌زده باید از چرای دام‌ها در مسیر سیلاب و مراتع آلوده، به‌ویژه در زمان بارندگی، خودداری کرده و دام‌های خود را تا حد امکان در مکان‌های امن و مناسب نگهداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع در خصوص تلفات دامی تأکید کرد و افزود: همکاری دامداران در اعلام دقیق تلفات، انجام دفن بهداشتی لاشه‌ها و پرهیز از رهاسازی دام‌های تلف‌شده در محیط، نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی‌های ثانویه و گسترش بیماری‌ها دارد.

سلطانی در پایان گفت: اقدامات جهادی دامپزشکی شهرستان اندیکا در مناطق سیل‌زده، نقش مؤثری در کاهش خسارات، کنترل بیماری‌های دامی و حفظ سرمایه‌های تولیدی دامداران ایفا می‌کند و همراهی دامداران در اجرای توصیه‌های بهداشتی، تضمین‌کننده سلامت دام‌ها و پایداری معیشت خانوار‌های عشایری خواهد بود.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: سیل خوزستان ، اندیکا
