پلمب ۳ واحد متخلف مواد غذایی در اهواز در آستانه شب یلدا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون پیشگیری از جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان در آستانه فرارسیدن شب یلدا و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید و مصرف مواد غذایی، از اجرای گشتهای مشترک نظارتی با محوریت دادستانی مرکز استان خبر داد.
علی بیرانوند افزود: در جریان این بازدیدها، انبار یک شیرینیفروشی معروف، یک واحد کبابیفروشی و یک واحد لبنیاتفروشی به دلیل رعایت نکردن اصول اولیه بهداشتی و ایجاد خطر جدی برای سلامت مصرفکنندگان شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شدند.
بیرانوند خاطر نشان کرد: در ادامه این بازدیدها، یک رستوران معروف و دو واحد نان فانتزی نیز به دلیل رعایت نکردن برخی الزامات بهداشتی، تذکرات قانونی لازم را دریافت کردند و به مالکان این دو واحد صنفی مهلت ۴۸ ساعته داده شد تا نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص بهداشتی اقدام کنند.
معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: در صورت عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، برخورد قانونی قاطع و اعمال اقدامات قضایی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت و هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نمیگیرد.
منبع صدا و سیما