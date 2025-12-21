معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین از پوشش ۹۸ درصدی آموزش در ندامتگاه‌های این استان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی سوادآموزی در سراسر استان در دست اجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا فلاحگر معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ضمن اشاره به اقدامات و دستاورد‌های این حوزه گفت: حوزه سوادآموزی استان هم‌اکنون با ۹۰ آموزش دهنده و ۳۰ نیروی اداری در سطح استان، نواحی و مناطق آن فعال است و از طریق ۳۰ پایگاه و ۱۱۷ کلاس آموزشی به ارائه خدمات می‌پردازد.

وی به توزیع پایگاه‌های سوادآموزی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و افزود: ناحیه یک با ۶ پایگاه، تاکستان با ۶، البرز با سه، بویین‌زهرا با چهار، آبیک و اسفرورین هر یک با ۲ و بخش‌های شال، خرمدشت، طارم و آوج نیز هر کدام با یک پایگاه سوادآموزی خدمات لازم را ارایه می‌کنند.

فلاحگر با بیان اینکه فرآیند برگزاری کلاس‌ها هنوز به پایان نرسیده، اضافه کرد: خوشبختانه تا این مرحله موفق به پوشش ۱۰۰ درصدی حجم آموزش اتباع و ۹۸ درصدی حجم آموزشی ندامتگاه‌ها شده‌ایم و تحقق پوشش کامل سوادآموزی در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.

این مسئول، توسعه مشارکت‌های بین‌بخشی را از جمله اقدامات موثر این حوزه برشمرد و گفت: انعقاد تفاهم‌نامه‌های استانی با دستگاه‌های مرتبط، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سوادآموزی داشته است.

وی با تاکید بر جایگاه سواد در تعالیم دینی و مسئولیت اجتماعی مقابله با بی‌سوادی اضافه کرد: دستگاه‌های عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی با همکاری و تعامل خوب خود در عملیاتی‌شدن برنامه‌های این حوزه نقش آفرینی کرده‌اند.

فلاحگر همچنین از نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی هدفمند قدردانی کرد و یادآور شد: فعالان عرصه رسانه با تبیین اهمیت سواد، در جلب مشارکت عمومی اثرگذار بوده‌اند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین همراهی و حمایت معاونت آموزش ابتدایی و دیگر معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان را عاملی تعیین کننده در ارتقای اثربخشی فعالیت‌های سوادآموزی دانست.

