مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید ۴ هزار تن ماهی سردآبی و ۷۴۰ تن ماهی گرمابی تا نیمه آذرماه امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مهری محمودی مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به روند رو به رشد آبزیپروری در استان گفت: تا نیمه دوم آذرماه امسال، ۴ هزار تن ماهی سردآبی و بیش از ۷۴۰ تن ماهی گرمابی در شهرستانهای استان تولید شده است که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه پرورش آبزیان است.
وی افزود: تولید ماهیان سردآبی استان در سطحی به مساحت ۲۵۰ هزار و ۱۷۷ مترمربع و در ۵۱۳ استخر انجام شده و نسبت به تولید ششماهه نخست امسال، رشد ۷۱ درصدی داشته است. در این مدت، ۳ میلیون و ۳۶۵ هزار قطعه بچهماهی با وزن متوسط ۵۸ گرم رهاسازی شد.
محمودی اضافه کرد: در تحقق اهداف تولید ماهیان سردآبی، شهرستان قزوین با ۴۶ درصد، بوئینزهرا ۳۰ درصد، آبیک ۱۴ درصد، البرز و تاکستان هرکدام ۴ درصد و آوج ۲ درصد از اهداف کمی ابلاغی سال جاری را محقق کردند.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۵۲۹ هزار و ۱۰۰ قطعه بچهماهی گرمابی با وزن متوسط ۵۱ گرم در ۵۲ استخر و در سطح ۲۳ هزار و ۷۷۱ مترمربع رهاسازی شده که منجر به تولید ۷۴۰ تن ماهی گرمابی شده است. این میزان نسبت به ششماهه نخست سال رشد ۷۲ درصدی داشته است.
این مسئول بیان کرد: شهرستانهای آبیک و قزوین به ترتیب با ۴۰ و ۳۷ درصد بیشترین سهم تحقق اهداف تولید ماهیان گرمابی را داشتهاند و دیگر شهرستانها شامل بوئینزهرا، البرز، آوج و تاکستان با سهم کمتر در تحقق اهداف مشارکت کردند.