سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه آرد در تعزیرات حکومتی مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده نانوایی متخلف به اتهام عرضه خارج از شبکه ۱۷ هزار و ۳۹۴ کیسه ۴۰ کیلویی آرد یارانه‌ای به ارزش ۱۷۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سردر نانوایی به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت ۶۹۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته رایگانی، با گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان مشهد پیرامون بازرسی از یک واحد نانوایی متخلف، این پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.