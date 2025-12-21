سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه آرد در تعزیرات حکومتی مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده نانوایی متخلف به اتهام عرضه خارج از شبکه ۱۷ هزار و ۳۹۴ کیسه ۴۰ کیلویی آرد یارانه‌ای به ارزش ۱۷۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سردر نانوایی به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت ۶۹۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته رایگانی، با گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان مشهد پیرامون بازرسی از یک واحد نانوایی متخلف، این پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برچسب ها: تعزیرات ، محکومیت
خبرهای مرتبط
ورود قاطعانه دادستانی تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنیات
سخنگوی قوه قضاییه:
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آرد مافیا داره و باید پدرخونده اش دستگیر و همه دست اندرکاران مجازات بشن
۰
۰
پاسخ دادن
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
آخرین اخبار
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
نامه هشداری سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران
توضیح درباره مرگ پاکبانان در مناطق ۲۲ و ۹ ضروری است
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
اقدام اخیر دولت درباره انتخاب شهرداران ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند