شب یلدا بین عشایر فسا + فیلم

شب یلدا یکی از کهن ترین جشن های ایرانیان است که در سراسر کشور با آئین و رسوم خاصی برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - طولانی‌ترین شب سال در بین عشایری‌ها هم با دورهمی‌های خانوادگی، شاهنامه خوانی و پذیرایی با غذا‌های محلی همراه است.

 

