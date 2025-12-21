باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل فرابورس با تاکید براینکه حجممبنا مولفهای بود که در هیچ جای دنیا وجود نداشت و باعث ناهمگونی و کاهش شفافیت بازار میشد، گفت:« حذف حجم مبنا بازار سرمایه را منظمتر، شفافتر و همگونتر میکند.»
محمدعلی شیرازی با توضیح درباره دلایل حذف حجممبنا گفت: «قاعدتاً حجممبنا مولفهای بود که در هیچ جای دیگر دنیا سراغ نداشتیم. این موضوع باعث ناهمگونی بازار میشد؛ نمادهایی که حجممبنایشان پر نمیشد، قیمتهاشان در محدودهای باقی میماند در حالی که بقیه بازار رشد یا افت میکرد و از شفافیت بازار کاسته میشد و هم نظم بازار به هم میخورد. به این واسطه، شاخص در برخی از روزها بازگوی واقعیت بازار نبود.»
او افزود: «با توجه به این مسائل، تصمیم به حذف حجممبنا گرفته شد تا بازار منظمتر، شفافتر و همگونتر رشد کند و نوسانات خود را نیز داشته باشد.»
شیرازی در ادامه عرضههای اولیه را از جمله برنامههای فرابورس تا پایان سال ذکر کرد و توضیح داد:«با توجه به برنامهریزیهای انجام شده، قرار است هر هفته یک عرضه اولیه داشته باشیم، بنابراین پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۳ شرکت در فرابورس عرضه اولیه شود.»
روز گذشته رییس سازمان بورس در آیین نواختن زنگ معاملات بورس از برنامه عرضههای اولیه خبر داده و اعلام کرده بود:«تا پایان سال، متناسب با شرایط بازار ۲۰ شرکت جدید عرضه اولیه میشود.»
