مدیرعامل فرابورس گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است هر هفته یک عرضه اولیه داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل فرابورس با تاکید براین‌که حجم‌مبنا مولفه‌ای بود که در هیچ جای دنیا وجود نداشت و باعث ناهمگونی و کاهش شفافیت بازار می‌شد، گفت:« حذف حجم مبنا بازار سرمایه را منظم‌تر، شفاف‌تر و همگون‌تر می‌کند.»

محمدعلی شیرازی با توضیح درباره دلایل حذف حجم‌مبنا گفت: «قاعدتاً حجم‌مبنا مولفه‌ای بود که در هیچ جای دیگر دنیا سراغ نداشتیم. این موضوع باعث ناهمگونی بازار می‌شد؛ نمادهایی که حجم‌مبنایشان پر نمی‌شد، قیمت‌هاشان در محدوده‌ای باقی می‌ماند در حالی که بقیه بازار رشد یا افت می‌کرد و از شفافیت بازار کاسته می‌شد و هم نظم بازار به هم می‌خورد. به این واسطه، شاخص در برخی از روزها بازگوی واقعیت بازار نبود.»

او افزود: «با توجه به این مسائل، تصمیم به حذف حجم‌مبنا گرفته شد تا بازار منظم‌تر، شفاف‌تر و همگون‌تر رشد کند و نوسانات خود را نیز داشته باشد.»

شیرازی در ادامه عرضه‌های اولیه را از جمله برنامه‌های فرابورس تا پایان سال ذکر کرد و توضیح داد:«با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است هر هفته یک عرضه اولیه داشته باشیم، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳ شرکت در فرابورس عرضه اولیه شود.»

روز گذشته رییس سازمان بورس در آیین نواختن زنگ معاملات بورس از برنامه عرضه‌های اولیه خبر داده و اعلام کرده بود:«تا پایان سال، متناسب با شرایط بازار ۲۰ شرکت جدید عرضه اولیه می‌شود.»

منبع: بورس

برچسب ها: فرابورس ، حجم مبنا
خبرهای مرتبط
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
تصمیم تاریخی سازمان بورس؛
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یاری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبری از واریز سود سهام عدالت برای یلدا نیست؛ سهامداران مراقب سودجویان باشید
هشدار به خریداران سکه طلا؛ ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی
قیمت هرکیلو هندوانه شب چله به ۴۰ هزارتومان رسید
برقراری شفافیت اقتصادی از طریق اجرای مالیات برخط
در بازار شب یلدا چه می‌گذرد؟
فروش شیرینی در آستانه شب یلدا نصف شد
گرانی شیرخام ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد
گرانی ماهی ارتباطی به تولیدکننده ندارد
کاهش ۱۷۰۰ لیتری مصرف آب ماهانه خانوار‌ها
هوشمندسازی نظام مالیاتی گام مهمی در جهت اعتمادسازی عمومی است
آخرین اخبار
افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت برخی اقلام شب یلدا
کنترل تورم با کنترل نقدینگی و سوق دادن منابع به حوزه تولید رقم خواهد خورد
اتابک: تخصیص ارز به صنعت با حساسیت دنبال می‌شود
فروش شیرینی در آستانه شب یلدا نصف شد
هشدار به خریداران سکه طلا؛ ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی
اجرای صورتحساب الکترونیکی گامی حیاتی برای شفافیت در زنجیره کالا و خدمات
کاهش ۱۷۰۰ لیتری مصرف آب ماهانه خانوار‌ها
استراتژی جامع برای حمل و نقل پاک تدوین شد
هوشمندسازی نظام مالیاتی گام مهمی در جهت اعتمادسازی عمومی است
قیمت هرکیلو هندوانه شب چله به ۴۰ هزارتومان رسید
در بازار شب یلدا چه می‌گذرد؟
۵ میلیون تن انواع نهاده دامی در مبادی شمالی و جنوبی کشور موجود است
گرانی شیرخام ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد
گرانی ماهی ارتباطی به تولیدکننده ندارد
خبری از واریز سود سهام عدالت برای یلدا نیست؛ سهامداران مراقب سودجویان باشید
برقراری شفافیت اقتصادی از طریق اجرای مالیات برخط
تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم
هتل‌های نزدیک دروازه قرآن شیراز؛ بهترین هتل‌ها با امکانات رفاهی و دسترسی آسان
پرچمدار بعدی شیائومی بازار را تغییر خواهد داد؟
درباره فرش بهارستان یا بهار خسرو
ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده
قیمت هرکیلو قزل آلا به ۴۰۰ هزارتومان رسید
وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کشت فراسرزمینی را ابلاغ کرد
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
مسیر افزایش تولید نفت و گاز را در پیش گرفته‌ایم
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
پنل‌های خورشیدی جزو پسماند‌های خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شوند
مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار آغاز شد
مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالا‌ها تا پایان بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت در هفت روز گذشته