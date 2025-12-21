دو عضو شورای شهر تهران بر حل بحران پارکینگ در تهران و استفاده از محلول پاشی معابر به عنوان راه مناسب مقابله با چالش‌های محیط زیستی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی اقراریان در جلسه امروز (یکشنبه) در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: تهران درگیر بحران پارکینگ است؛ متأسفانه در شهر تهران دچار عقب افتادگی در این خصوص هستیم. منابع شهر تهران به جای استفاده برای کاهش بحران‌ها در راستای حکمرانی نمایشی استفاده می‌شود. شهروندان تهرانی با چالش‌های مختلفی از جمله پارکینگ مواجه هستند؛ خواهش دارم کمیسیون شهرسازی و معماری نسبت به مساله پارکینگ‌ها پیگیری لازم را داشته باشد.

در ادامه سوده نجفی عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: با توجه به برودت هوا و کاهش دما ضرورت دارد شهرداری نسبت به فعال سازی گرمخانه‌ها و فراهم سازی شرایط مناسب از جمله تأمین فضای گرم و خدمات بهداشتی اقدام کنند. شهرداری در زمینه اطلاع رسانی این مراکز باید عملکرد خوبی از خود نشان دهد و هیچ فردی نباید به دلیل ناآگاهی از این مراکز دور بماند.

وی همچنین اضافه کرد: شهرداری تهران در این روز‌ها در حال برنامه ریزی برای بهبود وضعیت معابر است؛ استفاده از نمک باعث تخریب آسفالت و افزایش هزینه نگهداری و علاوه بر آن آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کنند. به جای استفاده از نمک می‌توانند از روش‌هایی مثل محلول پاشی استفاده کرد. این روش در تبریز استفاده شد و امسال می‌توانیم از چنین روشی استفاده کنیم تا دچار چالش‌های مختلف از نظر محیط زیستی نشویم.

تبادل نظر
