بیمه مرکزی، آمار شکایات صنعت بیمه در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آمار اعلام شده، از مجموع ۱۳۶۱۵ شکایت ثبت شده در رشته‌های مختلف بیمه، تعداد ۱۲۲۵۴ شکایت مختومه شده و ۱۳۶۱ مورد همچنان در حال رسیدگی است.

براساس این گزارش، رشته بیمه شخص ثالث با ۶۱۶۵ شکایت ثبت شده در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۵۶۲۹ شکایت رسیدگی و مختومه شده و ۵۳۶ مورد در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۳۴۹۸ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۳۰۲۱ شکایت مختومه و ۴۷۷ شکایت در حال بررسی است.

رشته بدنه اتومبیل نیز با ۱۴۸۹ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۱۳۹۱ فقره رسیدگی و مختومه شده و ۹۸ مورد دیگر در حال رسیدگی است.

لازم به‌ ذکر است، از مجموع ۱۳۶۱۵ شکایات ثبت شده از شرکت‌های بیمه، تعداد ۸۷۴ مورد مربوط به عملکرد نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت شرکت‌های بیمه بوده که تعداد ۶۴۲ مورد مختومه و ۲۳۲ مورد در حال رسیدگی است. اضافه می نماید تعداد ۶۴۳ مورد از شکایت مذکور مربوط به عملکردِ نمایندگان شرکت‌های بیمه بوده است.

گفتنی است آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریت‌های نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمه‌گذاران منتشر می‌شود.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها: بیمه شخص ثالث ، بیمه اتومبیل ، بیمه درمانی
