باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا توکل با اشاره به نزدیک شدن موعد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، آخرین اقدامات و راهبرد‌های این هیئت را تشریح کرد.

او با اشاره به پیشرفت فرآیند تشکیل ساختار نظارتی در سطح استان اظهار کرد: با خرد جمعی و توافق نمایندگان استان، اعضای هیئت‌های نظارت در تمامی شهرستان‌ها (مرکب از پنج نفر برای هر شهرستان) شناسایی و معرفی شده‌اند. همچنین در آینده‌ای بسیار نزدیک، لیست اعضای نظارت در بخش‌های مختلف استان (سه نفر برای هر بخش) نیز از طریق نمایندگان مربوطه نهایی و معرفی خواهند شد.

سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات استان فارس با تاکید بر معیار‌های سختگیرانه در انتخاب ناظران افزود: اولویت اصلی نمایندگان در معرفی این افراد، تعهد، تخصص، پاک‌دستی و داشتن تجربه کافی بوده است. هدف ما این است که امانت‌داران واقعی آرای مردم در سنگر نظارت مستقر شوند تا برآیند آن، برگزاری انتخاباتی در محیطی کاملاً آرام و در کمال سلامت باشد.

توکل در ادامه به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قوه مجریه و تمامی مجریان برگزاری انتخابات مکلف به همکاری کامل و همه‌جانبه با نمایندگان هیئت نظارت تا پایان فرآیند تایید انتخابات هستند. این همکاری، ضامن صیانت از حق‌الناس و پیشگیری از هرگونه شائبه است.

او در پایان تصریح کرد: دغدغه اصلی مجمع نمایندگان و اعضای هیئت نظارت، برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی یک رأی جابجا نشود و به هیچ کاندیدایی اجحاف نشود. ما با تمام توان مراقبت خواهیم کرد تا انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند برگزار شود که خروجی آن به نفع توسعه شهر‌ها و روستا‌های استان عزیزمان فارس باشد.

منبع: دفتر مجمع نمایندگان فارس