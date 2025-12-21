باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ در حاشیه برگزاری رده استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، نشست ترویجی «اهمیت قصه‌گویی در تربیت کودک» ویژه مادران، در مرکز فرهنگی‌هنری مجتمع کانون رشت برگزار شد.

در این نشست، که به‌منظور همراه‌سازی هرچه‌بیش‌تر خانواده‌ها، پاس‌داشت سنت‌های شفاهی، انتقال مفاهیم انسانی و ارتقای مهارت اولیا برپاشد، تکتم عربان، مربی‌مسوول کانون پرورش فکری شهرستان ماسال و برگزیده جشنواره‌های استانی و کشوری قصه‌گویی، به‌عنوان میهمان و مدرس حضور یافت و درباره نقش قصه در رشد و پرورش کودکان سخن‌گفت.

قصه، پلی میان تخیل و تربیت

عربان در سخنان خود با تأکید بر اینکه قصه‌گویی ابزاری تربیتی و مؤثر برای رشد مهارت‌های ارتباطی و شخصیتی کودکان است، افزود: قصه علاوه‌بر افزایش دایره واژگان و تقویت مهارت‌های کلامی، موجب بالا رفتن قدرت تخیل، اعتماد‌به‌نفس و توان ابراز وجود در کودکان می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های یک قصه مناسب برای خردسالان گفت: قصه باید متناسب با سطح درک و واژگان کودک باشد، از مفاهیم اضطراب‌زا مانند ترس و غم دوری کند.

این مدرس و برگزیده جشنواره‌های قصه‌گویی هم‌چنین آهنگین‌بودن و بخش‌های تکرارشونده و بهره‌گیری از شخصیت‌های محبوب کودکان را از اولویت‌های قصه‌گو برای جذب و همراه‌سازی هرچه‌بیش‌تر مخاطبان این گروه سنی عنوان‌کرد.

او‌هم‌چنین از مادران دعوت‌کرد تا زمانی مشخص را برای قصه‌گویی در نظر بگیرند و با باستفاده از گویش و زبان محلی خود، بهره‌گیری از راهنمایی مربیان و کتاب‌های کانون پرورش فکری، نقش اثر‌بخشی در مانوس‌سازی فرزندان با هنر قصه و قصه‌گویی و توان‌مند‌سازی آنان داشته‌باشند.

در این نشست قصه‌گویی از کتاب «آش سنگ» انجام شد و میهمان این نشست نیز به پرسش‌های مادران درباره روش‌های اثرگذار قصه‌گویی پاسخ‌گفت.

گفتنی است رده استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در استان گیلان با حضور 65 قصه‌گو در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در رشت برگزار‌می‌شود و آیین پایانی آن روز اول دی در منطقه آزاد انزلی برگزار خواهدشد.

رده ملی و بین‌المللی این جشنواره نیز با شعار «جهان را با قصه کودکان ببین» از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.