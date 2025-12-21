باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق گفت: نتایج سرشماری پاییزه در این پارک ملی، نویدبخش آیندهای روشن برای قرقاولها است.
او افزود: آمارهای اولیه نشان میدهد جمعیت این پرنده زیبا و شاخص ایرانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بار دیگر اهمیت اقدامات حفاظتی و مشارکت مردمی را در صیانت از میراث طبیعی کشور برجسته ساخته است.
سرپرست پارک ملی بوجاق با اشاره به اینکه نتایج سرشماری پاییزه در پارک ملی بوجاق حاکی از رشد جمعیت قرقاول است؛ تصریح کرد: این موفقیت حاصل پایش مستمر، تلاشهای خستگیناپذیر مأموران یگان حفاظت و کارشناسان این پارک ملی به شمار میرود.
به گفته رخشبهار، قرقاول به عنوان گونه نمادین و بومی خطه سرسبز شمال در کانون توجه و رئوس برنامههای اداره قرار دارد. این پرنده در طول سال به طور پیوسته تحت پایش میدانی قرار گرفته و ۲ سرشماری رسمی در فصول بهار و پاییز برای آن انجام میشود.
قرقاولها وابستگی زیادی به جنگلها و بوتهزارها دارند آنها معمولا در جنگلها استراحت و در نقاط باز و کمدرخت و کشتزارها به تغذیه میپردازند. این پرنده با تعداد نسبتا فراوان در شمال ایران و از گونههای حفاظت شده و شکار ممنوع است.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان