باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ایرباس در حالی که برای انتقال سیستم‌های حساس به یک ابر مستقل اروپایی آماده می‌شود، به خطرات مربوط به صلاحیت قضایی ایالات متحده اشاره کرده است.

شرکت هوافضای اروپایی ایرباس تصمیم گرفته است سیستم‌های دیجیتال حیاتی را از سرویس‌های ابری گوگل دور کند. مدیران شرکت می‌گویند این تصمیم ناشی از نگرانی‌های امنیتی و حاکمیت داده‌ها مرتبط با صلاحیت قضایی ایالات متحده بر اطلاعات حساس صنعتی است.

این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که گوگل با یک دعوی جمعی در ایالات متحده به دلیل نقض حریم خصوصی مرتبط با دستیار هوش مصنوعی خود، جمینی، رو‌به‌رو است. به گزارش بلومبرگ، در این دعوی ادعا شده است که این ابزار در ماه اکتبر بی‌سروصدا در Gmail، Chat و Meet فعال شده و به گوگل اجازه دسترسی به ایمیل‌ها، پیوست‌ها و تماس‌های ویدئویی را بدون رضایت کاربر می‌دهد. گوگل این اتهامات را رد کرده است.

ایرباس اکنون در حال آماده شدن برای ارائه یک قرارداد بزرگ برای انتقال حجم کاری حیاتی ماموریت به یک ابر مستقل دیجیتالی اروپایی است. این شرکت که در حال حاضر از Google Workspace استفاده می‌کند، قصد دارد پس از تجمیع دارایی‌های مرکز داده خود، سیستم‌های کلیدی داخلی را منتقل کند.

این تغییر، سیستم‌های اصلی از جمله تولید، مدیریت کسب‌وکار و داده‌های طراحی هواپیما را پوشش می‌دهد. ایرباس تنها ۸۰٪ احتمال پیدا کردن یک ارائه‌دهنده اروپایی که قادر به برآورده کردن الزامات فنی و قانونی آن باشد را تخمین زده است.

کاترین جستین، معاون اجرایی بخش دیجیتال ایرباس به The Register گفت: «من به یک فضای ابری مستقل نیاز دارم، زیرا بخشی از اطلاعات از دیدگاه ملی و اروپایی بسیار حساس است. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این اطلاعات تحت کنترل اروپا باقی می‌ماند.»

انتظار می‌رود این مناقصه که بیش از ۵۰ میلیون یورو (۵۸.۵ میلیون دلار) ارزش دارد، در اوایل ژانویه آغاز شود و تصمیم‌گیری در مورد آن قبل از تابستان انجام شود. ایرباس، که در شش سال گذشته پیشتاز مسابقه جهانی سفارش هواپیما بوده است، اوایل این ماه اذعان کرد که رقیب آمریکایی بوئینگ احتمالاً امسال از آن پیشی خواهد گرفت.

گیوم فوری، مدیرعامل بوئینگ گفت که این شرکت در طول مذاکرات تجاری که شامل خرید‌های بزرگ هواپیما بود، از حمایت سیاسی بهره‌مند شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علناً ادعای افزایش فروش بوئینگ را مطرح کرده و اوایل این ماه گفته بود که به دلیل «بزرگترین فروشنده در تاریخ بوئینگ» از این تولیدکننده جایزه دریافت کرده است.

منبع: آرتی

