ایالات متحده با لغو ویزای مقامات هندوراس آنها را به تضعیف دموکراسی متهم کرده و فشار دیپلماتیک مستقیمی اعمال نموده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده با رد ویزای یک مقام ارشد انتخاباتی هندوراس و لغو ویزای مقام دیگر، آنها را متهم به تضعیف دموکراسی در میانه بی‌نظمی‌های طولانی‌مدت پس از انتخابات کرده است. این اقدام همزمان با شمارش دستی آرا که می‌تواند نتیجه مقدماتی را معکوس کند، فشار دیپلماتیک مستقیمی اعمال می‌کند. این انتخابات قبلاً با شکست‌های فنی، ادعای تقلب و دخالت آمریکا تحت الشعاع قرار گرفته بود.

وزارت امور خارجه آمریکا ویزای مارلون اوچوا، عضو شورای ملی انتخابات هندوراس را رد کرد و ویزای ماریو مورازان، رئیس دادگاه انتخاباتی این کشور را لغو نمود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هر دو مقام را متهم به تضعیف دموکراسی کرد و هشدار داد اقدامات بیشتری علیه کسانی که مانع شمارش آرا می‌شوند صورت خواهد گرفت.

هندوراس پس از فشار آمریکا، سرانجام روز پنجشنبه شمارش دستی حدود ۱۵٪ آرا را آغاز کرد — فرآیندی که می‌تواند نتیجه مقدماتی را تغییر دهد. نتایج مقدماتی نشان می‌دهد نامزد محافظه‌کار، ناسری آسفورا، با اختلاف تنها ۴۳ هزار رأی از میان بیش از ۳ میلیون رأی، پیشتاز است. نتیجه نهایی باید تا ۳۰ دسامبر اعلام شود.

اقدامات ویزایی نشان‌دهنده مداخله مستقیم آمریکا در فرآیند انتخاباتی هندوراس است و نشان می‌دهد واشنگتن مایل به استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک برای تأثیرگذاری بر نتیجه است. حمایت صریح ترامپ از نامزد محافظه‌کار، مرز بین تعامل دیپلماتیک و دخالت حزبی را محو کرده و انتقاد ناظران منطقه‌ای را برانگیخته است.

- نقص‌های انتخابات — که در یک آزمایش انجام‌شده که تنها ۳۶٪ آرا پردازش شد آشکار شد — اعتماد عمومی را تضعیف و بحران نهادی را تشدید کرده است.

اگر شمارش مجدد نتیجه مقدماتی را معکوس کند، می‌تواند منجر به اعتراضات یا امتناع حزب پیشتاز از پذیرش شکست شود و خطر خشونت و بحران قانون اساسی را افزایش دهد. اعتبار آمریکا به عنوان بازیگری بی‌طرف در ترویج دموکراسی منطقه‌ای با حمایت آشکار آن از یک نامزد و اقدامات تنبیهی علیه مقامات انتخاباتی بیشتر تضعیف می‌شود. این بحران ممکن است انتقال ریاست‌جمهوری — که باید تا پایان ژانویه انجام شود — را به تأخیر اندازد و خلأ قدرتی ایجاد کند که می‌تواند حاکمیت و سیاست اقتصادی را بی‌ثبات کند.

روابط هندوراس با آمریکا ممکن است مشروط به نتیجه انتخابات شود و همکاری در زمینه مهاجرت، امنیت و کمک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

