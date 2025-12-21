کریمی، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تداوم انتخاب «جوان سال» با مشارکت و آرای مردمی و گسترش همکاری با رسانه‌ها در سطح استانی تا ۲۰ دی‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری انتخاب جوان سال در شبکه سه سیما گفت: برگزاری این رویداد در شبکه سه سیما اتفاقی مثبت و اثرگذار بود؛ چراکه فرصتی عادلانه برای جوانانی فراهم کرد که در سراسر کشور زندگی می‌کنند و شاید تاکنون کمتر امکان دیده‌شدن و شنیده‌شدن داشته‌اند. انتخاب جوان سال با آرای مردمی، امید را در دل جوانان زنده می‌کند و این پیام را می‌رساند که هر جوانی می‌تواند در یک رقابت ملی حضور داشته باشد و چه‌بسا عنوان جوان سال را از آنِ خود کند.

وی با بیان اینکه همکاری با رسانه‌ها در بخش استانی انتخاب جوان سال نیز ادامه دارد، افزود:برای مشارکت در انتخاب جوان سال در بخش استانی تا بیستم دی‌ماه فرصت وجود دارد و جوانان واجد شرایط سنی می‌توانند با مراجعه به سامانه «جوان‌پلاس» در این رقابت شرکت کنند.

دبیر ستاد ملی بزرگداشت هفته جوان در ادامه درباره روند داوری توضیح داد:داوری در مرحله نخست به‌صورت تخصصی و توسط هیئت داوران انجام می‌شود و پس از آن، فرآیند انتخاب مردمی صورت می‌گیرد. ثبت‌نام از طریق سامانه جوان‌پلاس انجام شده، مدارک و رزومه بارگذاری می‌شود و پس از ارزیابی و داوری، افراد به مرحله انتخاب مردمی راه می‌یابند.

کریمی با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای این رویداد گفت:در هفته‌های آینده، برنامه‌های تلویزیونی متعددی در شبکه سه سیما و سایر شبکه‌های مرتبط با حوزه جوانان، ورزش، فرهنگ و هنر پخش خواهد شد. همچنین در برنامه «قهرمان» نیز شاهد رقابت ورزشکاران در بخش ورزشی این رویداد بودیم.

وی از ایجاد پیوند میان حوزه ورزش و جوانان برای نخستین‌بار خبر داد و افزود:برای اولین بار، ارتباطی معنادار میان حوزه ورزش و جوانان برقرار شد؛ به‌گونه‌ای که ورزشکاران قهرمان و ملی‌پوشی که طی یک سال اخیر ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند. هدف ما توجه هم‌زمان به افتخارآفرینی ورزشی و نقش خانواده و همچنین تقدیر از همسران، مادران و فرزندان این عزیزان با اهدای نشان «قهرمان خانواده» بود.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با اشاره به نقش سامانه جوان‌پلاس در توسعه خدمات حوزه جوانان گفت:در گذشته، مخاطبان اصلی بسیاری از خدمات حوزه جوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد بودند؛ اما جوان‌پلاس این امکان را فراهم کرد که همه جوانان، حتی افرادی که تاکنون عضو یا مؤسس سازمان مردم‌نهاد نبوده‌اند، بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد:جوانان می‌توانند از طریق این سامانه مجوز تأسیس سازمان مردم‌نهاد دریافت کنند، طرح‌ها و ایده‌های خود را در سطوح استانی، ملی و منطقه‌ای ارائه دهند و از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار شوند. 

همچنین در حوزه کارآفرینی، با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیاز‌های واقعی بازار کار طراحی شده است.

کریمی با اشاره به طرح مهارت‌آموزی سربازان تصریح کرد:در قالب طرح «مهتا» که بعد‌ها به نام شهید بزرگوار، شهید باقری، نام‌گذاری شد، دوره سربازی به فرصتی برای مهارت‌آموزی تبدیل شده تا دغدغه اشتغال جوانان پس از خدمت سربازی کاهش یابد.

وی افزود:جوانان علاقه‌مند به آموزش‌های مهارتی می‌توانند با مراجعه به سامانه جوان‌پلاس یا از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در این طرح‌های ملی ثبت‌نام کرده و مسیر تبدیل‌شدن به نیروی ماهر و کارآفرین را طی کنند.

کریمی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت:بدون همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف، اجرای این طرح‌ها امکان‌پذیر نبود. در طرح شهید باقری، قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سایر نهاد‌ها نقش مؤثری در پیشبرد اهداف طرح داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان امروز، دستیابی به شغل پایدار متناسب با علاقه و توانمندی‌های آنهاست؛ موضوعی که مستقیماً بر ازدواج و فرزندآوری نیز اثر می‌گذارد. در این برنامه‌ها تلاش شده به نیاز‌های بومی هر استان و علایق جوانان توجه شود. از همه جوانان دعوت می‌کنم با مراجعه به سامانه جوان‌پلاس در دوره‌ها و طرح‌های نوآورانه و خلاقانه، به‌ویژه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ کار، مشارکت کنند. همچنین از رسانه‌ها، به‌ویژه باشگاه خبرنگاران جوان، بابت همراهی و اطلاع‌رسانی صمیمانه تشکر می‌کنم.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، جوانان برتر ، انتخاب جوانان
خبرهای مرتبط
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد؛
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۴:۱۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دل اگرخداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خداقسم خدارا
۰
۰
پاسخ دادن
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
آخرین اخبار
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
نامه هشداری سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران
توضیح درباره مرگ پاکبانان در مناطق ۲۲ و ۹ ضروری است
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
اقدام اخیر دولت درباره انتخاب شهرداران ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند