باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اعظم کریمی مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری انتخاب جوان سال در شبکه سه سیما گفت: برگزاری این رویداد در شبکه سه سیما اتفاقی مثبت و اثرگذار بود؛ چراکه فرصتی عادلانه برای جوانانی فراهم کرد که در سراسر کشور زندگی میکنند و شاید تاکنون کمتر امکان دیدهشدن و شنیدهشدن داشتهاند. انتخاب جوان سال با آرای مردمی، امید را در دل جوانان زنده میکند و این پیام را میرساند که هر جوانی میتواند در یک رقابت ملی حضور داشته باشد و چهبسا عنوان جوان سال را از آنِ خود کند.
وی با بیان اینکه همکاری با رسانهها در بخش استانی انتخاب جوان سال نیز ادامه دارد، افزود:برای مشارکت در انتخاب جوان سال در بخش استانی تا بیستم دیماه فرصت وجود دارد و جوانان واجد شرایط سنی میتوانند با مراجعه به سامانه «جوانپلاس» در این رقابت شرکت کنند.
دبیر ستاد ملی بزرگداشت هفته جوان در ادامه درباره روند داوری توضیح داد:داوری در مرحله نخست بهصورت تخصصی و توسط هیئت داوران انجام میشود و پس از آن، فرآیند انتخاب مردمی صورت میگیرد. ثبتنام از طریق سامانه جوانپلاس انجام شده، مدارک و رزومه بارگذاری میشود و پس از ارزیابی و داوری، افراد به مرحله انتخاب مردمی راه مییابند.
کریمی با اشاره به برنامههای رسانهای این رویداد گفت:در هفتههای آینده، برنامههای تلویزیونی متعددی در شبکه سه سیما و سایر شبکههای مرتبط با حوزه جوانان، ورزش، فرهنگ و هنر پخش خواهد شد. همچنین در برنامه «قهرمان» نیز شاهد رقابت ورزشکاران در بخش ورزشی این رویداد بودیم.
وی از ایجاد پیوند میان حوزه ورزش و جوانان برای نخستینبار خبر داد و افزود:برای اولین بار، ارتباطی معنادار میان حوزه ورزش و جوانان برقرار شد؛ بهگونهای که ورزشکاران قهرمان و ملیپوشی که طی یک سال اخیر ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند. هدف ما توجه همزمان به افتخارآفرینی ورزشی و نقش خانواده و همچنین تقدیر از همسران، مادران و فرزندان این عزیزان با اهدای نشان «قهرمان خانواده» بود.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان با اشاره به نقش سامانه جوانپلاس در توسعه خدمات حوزه جوانان گفت:در گذشته، مخاطبان اصلی بسیاری از خدمات حوزه جوانان، سازمانهای مردمنهاد بودند؛ اما جوانپلاس این امکان را فراهم کرد که همه جوانان، حتی افرادی که تاکنون عضو یا مؤسس سازمان مردمنهاد نبودهاند، بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
وی ادامه داد:جوانان میتوانند از طریق این سامانه مجوز تأسیس سازمان مردمنهاد دریافت کنند، طرحها و ایدههای خود را در سطوح استانی، ملی و منطقهای ارائه دهند و از حمایتهای مادی و معنوی برخوردار شوند.
همچنین در حوزه کارآفرینی، با همکاری سازمان آموزش فنیوحرفهای، دورههای مهارتآموزی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده است.
کریمی با اشاره به طرح مهارتآموزی سربازان تصریح کرد:در قالب طرح «مهتا» که بعدها به نام شهید بزرگوار، شهید باقری، نامگذاری شد، دوره سربازی به فرصتی برای مهارتآموزی تبدیل شده تا دغدغه اشتغال جوانان پس از خدمت سربازی کاهش یابد.
وی افزود:جوانان علاقهمند به آموزشهای مهارتی میتوانند با مراجعه به سامانه جوانپلاس یا از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استانها در این طرحهای ملی ثبتنام کرده و مسیر تبدیلشدن به نیروی ماهر و کارآفرین را طی کنند.
کریمی با تأکید بر اهمیت همافزایی دستگاهها گفت:بدون همدلی و همراهی دستگاههای مختلف، اجرای این طرحها امکانپذیر نبود. در طرح شهید باقری، قرارگاه مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان آموزش فنیوحرفهای و سایر نهادها نقش مؤثری در پیشبرد اهداف طرح داشتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد:یکی از مهمترین دغدغههای جوانان امروز، دستیابی به شغل پایدار متناسب با علاقه و توانمندیهای آنهاست؛ موضوعی که مستقیماً بر ازدواج و فرزندآوری نیز اثر میگذارد. در این برنامهها تلاش شده به نیازهای بومی هر استان و علایق جوانان توجه شود. از همه جوانان دعوت میکنم با مراجعه به سامانه جوانپلاس در دورهها و طرحهای نوآورانه و خلاقانه، بهویژه در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و ترویج فرهنگ کار، مشارکت کنند. همچنین از رسانهها، بهویژه باشگاه خبرنگاران جوان، بابت همراهی و اطلاعرسانی صمیمانه تشکر میکنم.