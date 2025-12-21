حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۶۶ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۲۹ آذرماه معادل ۴.۰۹ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۵.۰۴ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۱۹ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۲۹ آذرماه ۵.۲۷ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۲۵ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۶۶ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد اعلام شده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
راه‌چاره‌فقط‌وفقط‌آب‌های ‌آزاد‌‌است ‌‌بکشیم ‌به‌هرقیمتی‌که‌شده‌هرکجای‌ایران ‌این‌مسئله ‌شوخي ‌نیست‌که ‌بگذریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
با این شیوه برداشت از سفره های آب زیر زمینی ،خوشبینی به پایداری حجم آب پشت سدها خطرناک است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این بی آبی ایران پایان خواهد یافت و مردم دریاچه و رودهای خروشان را بزودی خواهند دید آگاه باشیم و سیلی محکمی بر دهان افرادی که گفتند ایران تمام شد.
۳
۷
پاسخ دادن
