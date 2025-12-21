مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از ضبط خودروی قاچاق و جزای نقدی ۱۳۵ میلیارد ریالی متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور گفت: پرونده نگهداری یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۳۵ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط خودروی قاچاق، متخلف را به پرداخت ۱۳۵ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش خودروی کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تردد یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز به ظن قاچاق در محور کاشان به قم را دریافت که پس از توقیف، پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

منبع:تعزیرات حکومتی قم