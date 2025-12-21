مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از ضبط خودروی قاچاق و جزای نقدی ۱۳۵ میلیارد ریالی متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور گفت: پرونده نگهداری یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۳۵ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط خودروی قاچاق، متخلف را به پرداخت ۱۳۵ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش خودروی کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تردد یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز به ظن قاچاق در محور کاشان به قم را دریافت که پس از توقیف، پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

منبع:تعزیرات حکومتی قم 

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، خودروی قاچاق
خبرهای مرتبط
ناکام ماندن انتقال ۱۷۹ رأس دام زنده قاچاق در قم
آغاز طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا در قم
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم:
محکومیت ۲۷ میلیارد ریالی در پرونده حمل کالای قاچاق در قم
فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی قم زیر ذره بین تعزیرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای طرح نظارتی یلدا در بازار قم /عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی
نیروگاه تجمیعی حمایتی ۲۵ مگاواتی در قم احداث می‌شود
اجرای حدود ۵ هزار سرویس برف‌روبی در محور‌های قم
خودروی قاچاق در قم از حرکت ایستاد
آخرین اخبار
خودروی قاچاق در قم از حرکت ایستاد
اجرای حدود ۵ هزار سرویس برف‌روبی در محور‌های قم
نیروگاه تجمیعی حمایتی ۲۵ مگاواتی در قم احداث می‌شود
اجرای طرح نظارتی یلدا در بازار قم /عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال پساب به اراضی بیابانی قم نیاز است
هزینه پایین درمان در ایران زمینه‌ساز رشد توریسم سلامت است
دستگیری سارق نیم کیلو طلا در قم
رقابت‌های انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری به میزبانی قم+فیلم
سرمایه گذاری سه همتی راه‌آهن و بخش خصوصی قم برای توسعه حمل و نقل ریلی
برخورد قاطع با اخلال‌گران معیشت مردم، اولویت اصلی دادستان جدید قم
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
پایان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماسودا استان قم
نخستین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت در قم برگزار می‌شود