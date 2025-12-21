مرد خشمگین که شریک قدیمی‌اش را عامل ورشکستگی خود می‌دید، در اقدامی جنون‌آمیز با ریختن اسید باعث سوختگی و جراحت شدید او شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  چند روز قبل مسئولان یکی از بیمارستان‌های تهران در تماس با پلیس از یک اسیدپاشی روی مردی جوان خبر دادند. وقتی مأموران به بیمارستان رفتند، در تحقیقات اولیه دریافتند مردی ۳۵ ساله مقابل خانه‌اش در مرکز شهر هدف اسیدپاشی قرار گرفته و از ناحیه دست و صورت بشدت دچار سوختگی شده و تحت درمان است. با شروع روند درمانی سرانجام بعد از چند روز که مرد جوان قادر به صحبت شد، عامل این اسید پاشی را یکی از دوستانش معرفی کرد.

روز گذشته نیز وی در حالی که بهبود نسبی پیدا کرده بود، برای ثبت شکایت به شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران رفت و به قاضی عظیم سهرابی گفت: «من در کار خرید و فروش ارز دیجیتال هستم، سال‌هاست که در این حرفه کار می‌کنم و آشنایی کامل با آن دارم. مدتی قبل یکی از دوستانم به نام وحید به سراغم آمد و خواست که با من شریک شود. به او گفتم قبل از شراکت باید آموزش ببیند تا بتواند در این حرفه درست قدم بردارد. او هم قبول کرد و قرار شد من خودم به او آموزش بدهم، بعد هم شراکتمان شروع شد، اما بعد از مدتی به او گفتم دیگر نمی‌خواهم با تو شراکت کنم و از هم جدا شدیم.»

مرد جوان ادامه داد: «مدتی از وحید بی‌خبر بودم تااینکه روز حادثه وقتی در خانه نشسته بودم ناگهان از صدای شکستن شیشه‌های خانه وحشت زده شدم. یک نفر با سنگ شیشه‌ها را می‌شکست. با عجله به خیابان رفتم تا ببینم چه کسی این کار را کرده که وحید را دیدم. خیلی تعجب کردم، اما او با عصبانیت و در حالی که فریاد می‌زد، به من گفت تو باعث بدبختی من شدی، تو مرا به خاک سیاه نشاندی. گفتم چه می‌گویی؟ چه اتفاقی افتاده؟ که گفت «تو مرا وارد این بازار کردی ولی وقتی تو شراکتت را با من به هم زدی، من با چند نفر دیگر شریک شدم که آنها سرم کلاه گذاشتند و من ورشکست شدم و همه زندگی و دارایی‌ام را از دست دادم.»

هر چه گفتم این موضوع به من ربطی ندارد، اما گوش نمی‌کرد. بعد هم یک بطری آب دستش بود که در آن را باز کرد. من فکر کردم می‌خواهد آب بخورد تا عصبانیتش کم شود، اما ناگهان مایع داخل بطری را روی سر و صورت من پاشید که در یک لحظه دنیا برایم تیره و‌تار شد و احساس سوختگی شدیدی کردم و تازه فهمیدم اسید روی من ریخته است. بعد هم سوار خودرواش شد و فرار کرد.» با شکایت مرد جوان دستور بازداشت مرد اسیدپاش صادر شد و تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد تا انگیزه اصلی وی از این اسیدپاشی روشن شود.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: اسیدپاشی ، جنایت
خبرهای مرتبط
مرد اسیدپاش با یک خانه باغ از همسرش رضایت گرفت
زن اسیدپاش در دادگاه:
۸ سال زندان افسرده و بیمارم کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اگر ما یاد بگیریم از دیگران توقع بی جا نداشته باشیم، راحت تر زندگی می‌کنیم. طرف دختر مورد علاقش بهش نه گفته، میکشتش. همکارش شراکتش رو باهاش قطع کرده، اسید میپاشه روش. دیگران نوکر بی جیره و مواجب ما نیستن.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداناظر
۱۴:۴۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
وارد بازیش کردی بعد رهایش کردی چرا ؟ او که از این بازی چیزی بلد نبود .
۸
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اگه تو هم دوستت بیاید و تمام زندگیت را نابود کنه ، بدتر از این میکنی . چون در میدان نبودی اینجوری قضاوت میکنی .
۱۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداس...!؟
۱۳:۴۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
وقتی مأموران به بیمارستان رفتند، در تحقیقات اولیه دریافتند مردی ۳۵ ساله مقابل خانه‌اش در مرکز شهر هدف اسیدپاشی قرار گرفته و از ناحیه دست و صورت بشدت دچار سوختگی شده و تحت درمان است!!! چه باید!!!؟؟؟که چه چرا شروع شد عوضیترینی که چنین تا ثریا کج و کج ترین بی شمار و بی شمار و بی شمار
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اعدام با ریختن اسید روی سر
۲
۱۲
پاسخ دادن
