رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور نسبت به ورود شتابان ایران به بحران سالمندی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نشست شورای اداری و مناسبسازی شهرستان گلبهار که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد. نسبت به ورود شتابان ایران به بحران سالمندی هشدار داد و گفت: ایران در حال حاضر به کشوری سالمند تبدیل شده و با بیشترین سرعت و شیب در جهان به سمت سالمندی جمعیت حرکت میکند. تداوم روند فعلی میتواند صندوقهای بازنشستگی را در سالهای آینده با بحران جدی مواجه کرده و توان پرداخت مستمری سالمندان را بهطور اساسی تحت تأثیر قرار دهد.
فولادیان با بیان اینکه حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور هماکنون سالمند هستند، افزود: از سال ۱۴۱۰ وارد نقطه عطف جمعیتی میشویم؛ نقطهای که جمعیت سالمند و جمعیت جوان کشور با یکدیگر برابر میشوند و پس از آن، جمعیت سالمندان با شتابی بالا افزایش و جمعیت جوان به سرعت کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به متولدین دهه ۶۰ تصریح کرد: جمعیتی که روزی بهعنوان «فرصت» شناخته میشد، از بدو تولد با بحرانهای متوالی از بهداشت و آموزش گرفته تا اشتغال، مسکن و معیشت مواجه بوده و اکنون در آستانه ورود به بحران سالمندی قرار دارد.
بحران صندوقهای بازنشستگی با سالمندی
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با ترسیم سناریوی بدبینانه سالمندی در ایران گفت: در صورت نبود سیاستگذاری بهموقع، صندوقهای بازنشستگی با بحران جدی و حتی ورشکستگی مواجه میشوند و پرداخت مستمری سالمندان در سالهای آینده با چالش اساسی روبهرو خواهد شد؛ مسئلهای که میتواند فقر سالمندی را به بحرانی فراگیر تبدیل کند.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد تا سال ۱۴۲۰، بیش از ۲۵ درصد جمعیت سالمند کشور زیر خط فقر مطلق قرار خواهند گرفت؛ رقمی که تبعات اجتماعی، اقتصادی و انسانی بسیار سنگینی به همراه دارد و با بحرانهایی مانند مسکن، تنهایی، انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی سالمندان همراه خواهد شد.
فولادیان با تأکید بر پیوستگی بحرانها در حوزه سالمندی اظهار کرد: سالمندی یک مسئله تکبعدی نیست و زنجیرهای از بحرانها را به دنبال دارد؛ هر اختلالی در نظام بازنشستگی، معیشت یا خدمات اجتماعی، مستقیماً بحرانهای بعدی را تشدید میکند.
وی یکی از چالشهای جدی کشور را نبود دادههای دقیق و بهروز درباره سالمندان دانست و گفت: در حال حاضر نظام اطلاعاتی روزآمدی درباره پراکندگی، وضعیت معیشتی، سلامت و زیرساختهای مرتبط با سالمندان وجود ندارد و بدون داده، امکان سیاستگذاری مؤثر وجود نخواهد داشت.
بانک اطلاعاتی سالمندان ایجاد میشود
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از راهاندازی نظام جامع پایش وضعیت سالمندان خبر داد و افزود: در حال ساماندهی بانک اطلاعاتی ملی سالمندان هستیم تا بر اساس دادههای دقیق، سیاستگذاری و برنامهریزی انجام شود. در حال حاضر ۱۸ دستگاه ذیل دبیرخانه شورای ملی سالمندان فعالیت دارند، اما با همپوشانی و گسست در اجرا مواجهایم که باید اصلاح شود.
فولادیان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: خوشبختانه دولت و شخص رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور نسبت به مسئله سالمندی حساس شدهاند و این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان تأکید کرد: بحران سالمندی برخلاف تورم یا تحریم، مسئلهای نیست که بهخودی خود حل شود؛ تنها راه مواجهه با آن، سیاستگذاری هوشمندانه، برنامهریزی بلندمدت و استفاده از فرصتهای امروز است و این مسیر بدون همراهی مجلس شورای اسلامی و همه نهادهای اجرایی ممکن نخواهد بود.