باشگاه خبرنگاران جوان- آرش زره‌تن لهونی، در جلسه شورای اجتماعی که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، با اشاره به موضوع ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی اظهار کرد: وضعیت کودکان کار، زنان بی‌سرپرست و دختران نیازمند نگهداری در استان کردستان نسبت به بسیاری از نقاط کشور مطلوب‌تر است، با این حال لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها برای کاهش هرچه بیشتر این آسیب‌ها و به حداقل رساندن مشکلات موجود، نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط بهتر برای اقشار آسیب‌دیده، از خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و تمامی دغدغه‌مندان این حوزه قدردانی کرد و افزود: در این زمینه هنوز کارهای انجام‌نشده بسیاری وجود دارد که نیازمند همت و همکاری همگانی است.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس وظایف سازمانی و مهم‌تر از آن، وظیفه انسانی، هرگونه کوتاهی در این حوزه قابل قبول نیست. در بازدید اخیر از مراکز نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی، مشاهده شد که خدمات با حداقل امکانات اما با نهایت تلاش، دلسوزی و تعهد از سوی متولیان ارائه می‌شود.

شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان کار

زره‌تن لهونی شناسایی کودکان کار و ساماندهی آنان را رسالت و وظیفه همه دستگاه‌های مسئول دانست و تصریح کرد: تعیین مکان و ایجاد سرپناه مناسب برای کودکان کار نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط است تا حتی شاهد بی‌سامانی یک کودک کار نیز نباشیم؛ چراکه این کودکان در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در این زمینه ضروری است.

کودکان کار و مسئولیت نهادهای اجتماعی

وی برخورد قانونی با شبکه‌های بهره‌کشی از کودکان کار را با هدف حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق کودکان الزامی دانست و گفت: آغاز اقدامات اساسی و ماندگار در این حوزه مستلزم همراهی مدیران، مسئولان و دستگاه‌های متولی است و تنها با همکاری همه‌جانبه می‌توان به نتایج مؤثر دست یافت.