مقام وزارت خارجه روسیه گفت که کی‌یف با حمله به کشتی‌های تجاری و قایق‌های بدون سرنشین در دریای سیاه با پهپاد، تلاش می‌کند مانع پیشرفت در مذاکرات صلح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یوری پیلیسون، مدیر اداره دوم اروپایی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با تاس گفت که کی یف با حمله به کشتی‌های تجاری و قایق‌های بدون سرنشین در دریای سیاه با پهپاد تلاش می‌کند مانع پیشرفت در مذاکرات صلح برای حل بحران اوکراین شود.

وی یادآوری کرد که طرف روسی «به صراحت حملات پهپاد‌ها و قایق‌های بدون سرنشین اوکراینی به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را دزدی دریایی می‌داند.»

این دیپلمات در پاسخ به سوالی در این مورد اظهار داشت: «حملات رژیم کی‌یف در دریای سیاه به وضوح با هدف ایجاد اختلال در کار طاقت‌فرسا برای یافتن راه‌حل‌های مورد قبول طرفین برای بحران اوکراین و جلوگیری از پیشرفت روند مذاکرات انجام می‌شود که موفقیت آن برای آنکارا اهمیت ویژه‌ای دارد.»

پیلیسون همچنین تأکید کرد که حملات دوره‌ای نیرو‌های مسلح اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و بندری «نه تنها به منافع اقتصادی کشور‌های دریای سیاه آسیب می‌رساند، بلکه بازار‌های جهانی انرژی را نیز متزلزل می‌کند.»

این دیپلمات با اشاره به بیانیه قاطع ترکیه به سرویس‌های امنیتی اوکراین در مورد غیرقابل قبول بودن حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه، خاطرنشان کرد که آنکارا اهمیت زیادی برای تضمین امنیت کشتیرانی غیرنظامی قائل است.

وی خاطرنشان کرد: «چشم‌انداز عادی‌سازی حمل و نقل دریایی در دریای سیاه مستقیماً به تمایل کی‌یف برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات موجود، رد تشدید خشونت در دریای سیاه و به رسمیت شناختن لزوم ایجاد فضای مطلوب برای گفت‌و‌گو  بستگی دارد. همانطور که می‌دانیم، این هنوز دشوار است.»

پیلیسون در پایان گفت: «ما از همکاران ترک خود به خاطر بستری که پیش از این برای تماس بین هیئت‌های روسیه و اوکراین فراهم کردند، سپاسگزاریم. شکی نداریم که نگرش دوستان ترک ما در این زمینه همچنان سازنده و با حسن نیت خواهد بود.»

منبع: تاس

