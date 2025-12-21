رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با استمرار توزیع برنج های وارداتی تنظیم بازار پیش بینی می شود که قیمت برنج طی روزهای آتی ۳۰ درصد کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران‌مواد غذایی با بیان اینکه چالش های تامین روغن کماکان ادامه دارد، گفت: تک نرخی شدن ارز منجر به افزایشی شدن قیمت می شود، به عنوان مثال روغن ۱۷ کیلویی صنف و صنعت که یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان روی آن حک شده است، کارخانه با قیمت بالای ۲ میلیون تومان به بنکدار عرضه می کند.

به گفته وی، در حال حاضر اکثر واحدهای صنفی بدلیل جرائم، استقبالی از عرضه روغن نمی کنند چراکه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت روغن بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، قیمت درج شده بر روی کالا تغییری نداشت که همین امر موجب شده تا کارخانه به عنوان توزیع کننده، روغن خانوار را ۳ درصد کمتر از قیمت درج شده بر روی کالا و صنف و صنعت بالاتر از قیمت مصوب عرضه کند که این چالش باید بصورت جدی رفع شود.

کنگری ادامه داد: با توجه به آنکه سهمیه انبوهی برای توزیع برنج هندی برای اتحادیه بنکداران در نظر گرفته شده است، طی روزهای آتی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. گفتنی است قیمت برنج هندی، پاکستانی و ایرانی با توزیع برنج های تنظیم بازار طی روزهای آتی شاهد کاهش ۳۰ درصدی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت حبوبات خبر داد و گفت: با توجه به تغییر ارز به تالار دوم، کالایی که در اختیار دلال و واردکننده است، تاثیر افزایشی بر قیمت گذاشته است، هرچند کالا با ارز جدید وارد نشده است.