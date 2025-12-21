باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، صبح امروز، یکشنبه ۳۰ آذرماه در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) که با حضور جمعی از اعضای شورای معاونان، مدیران ستادی و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، بر ضرورت انسجام، دقت و هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش تأکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریتی کشور است»، افزود: اگر بتوانیم با اقدامات درست، حتی یک دانش‌آموز را از آسیب نجات دهیم، این کار برای دنیا و آخرت ما کفایت می‌کند. نگاه ما در آموزش‌وپرورش، نگاه تربیتی و پیشگیرانه است و مدرسه باید کانون اصلی این فعالیت‌ها باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر لزوم تکمیل مرحله غربالگری در استان‌ها، گفت: اکنون زمان ورود جدی به مرحله مداخله و اقدامات پیشگیرانه است و مدیران کل باید وضعیت غربالگری استان خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند تا هم تصویر روشنی از شرایط موجود داشته باشیم و هم بتوانیم تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنیم.

کاظمی، ثبت دقیق اطلاعات در سامانه رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی را یکی از چالش‌های جدی دانست و تصریح کرد: مدیران مدارس، معاونان و مشاوران باید با نهایت دقت، وضعیت دانش‌آموزان را در سامانه ثبت کنند. هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، برنامه‌ریزی‌های بعدی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق از اقدامات انجام‌شده در حوزه مداخله، اظهار کرد: لازم است مشخص شود چه تعداد از دانش‌آموزان در مدرسه، مراکز مشاوره و یا با ارجاع به سایر دستگاه‌ها خدمات دریافت کرده‌اند و چه تعداد همچنان نیازمند رسیدگی هستند. این گزارش‌ها باید شفاف، مستند و قابل ارائه در سطوح عالی مدیریتی کشور باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر تقسیم کار درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی تأکید کرد و گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی صرفاً وظیفه یک اداره کل یا یک بخش خاص نیست؛ همه معاونت‌ها، تشکل‌های دانش‌آموزی و بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش باید سهم و نقش مشخص خود را در اقدامات پیشگیرانه ایفا کنند.

کاظمی با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در مناطق هدف، افزود: اقدامات فرهنگی و تربیتی باید مدرسه‌محور باشد و اثر آن در محیط واقعی مدرسه دیده شود، نه صرفاً در برنامه‌های نمایشی و عمومی. شعار ما بازگشت به مدرسه و تقویت نقش آن به‌عنوان محور اصلی تربیت است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی در پایان ضمن قدردانی از استان‌هایی که در اجرای سامانه رصد و پایش و تکمیل فرآیند غربالگری عملکرد مطلوبی داشته‌اند، خاطرنشان کرد: وضعیت کلی قابل قبول است، اما نباید به شرایط موجود قانع باشیم و باید برای دستیابی به پوشش صددرصدی و افزایش دقت آماری تلاش کنیم.

