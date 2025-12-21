باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -عباس رئیسی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه، در جریان بازدید از حمام تاریخی گله‌داری بندرعباس گفت: این بنای شاخص تاریخی، افزون بر ارزش‌های معماری، بازتاب‌دهنده بخشی از سبک زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم جنوب ایران در دوره‌های گذشته است.

وی با اشاره به اهمیت احیای بناهای تاریخی افزود: بازگشایی حمام گله‌داری با رویکرد فرهنگی، فرصت مناسبی برای آشنایی نسل امروز با میراث ناملموس، آیین‌ها و سنت‌های بومی منطقه فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان با تأکید بر لزوم تعریف کاربری مناسب برای حفاظت از آثار تاریخی ادامه داد: احیای این حمام در قالب یک مجموعه تاریخی ـ فرهنگی، گامی مؤثر در بهره‌برداری پایدار از میراث‌فرهنگی و پیوند آن با گردشگری شهری است و امکان بازدید عمومی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و معرفی صنایع‌دستی استان را فراهم کرده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: بازگشایی حمام گله‌داری می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی، افزایش حضور گردشگران در بافت تاریخی بندرعباس و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی در این محدوده کمک کند.