رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و برخورد با یک پرونده بزرگ زمین‌خواری در غرب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه زمین خواری به معنای تصرف غیر قانونی اراضی ملی دولتی یا عمومی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق جعل اسناد تبانی با برخی افراد ذی نفوذ، تغییر غیر مجاز کاربری یا دست درازی به محدوده زمین‌های متعلق به دولت و بیت المال است بیان کرد:  پدیده زمین خواری از جمله جرایمی است که می‌تواند زمینه ساز جرایم دیگری، چون پولشویی کلاهبرداری و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی شود از این رو مقابله با این پدیده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان کرد: با اطلاعات به دست آمده و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افرادی با اقدامات غیر قانونی زمینی به وسعت سی هزار متر مربع در غرب تهران را تصرف و با جعل اسناد این زمین را در قالب شرکت تعاونی مسکن به بیش از ۱۵۰ نفر به فروش رسانده‌اند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ارزش این زمین برابر اعلام کارشناسان حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود گفت : در این راستا ۳ نفر متهم دستگیر و پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه دست اندازی به اراضی ملی و اموال عمومی قاطعانه برخورد می‌کند بیان داشت: ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۳۰۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است و به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی و کالای قاچاق و احتکار مقابله و مبارزه کرد.

