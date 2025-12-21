باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، صیانت از محیط زیست، اشتغالزایی پایدار و حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در زمینه توانمندسازی اقتصادی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)، تفاهمنامهای بین استانداری قم به نمایندگی اکبر بهنام جو و کمیته امداد امام خمینی (ره) به نمایندگی، سید مرتضی بختیاری منعقد شده است.
هدف از این تفاهمنامه طراحی، احداث و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی با ظرفیت ۲۵ مگاوات برای بهرهمندی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قم است.
این تفاهمنامه در ۱۱ ماده تدوین و به امضا رسیده است، بر این اساس، استانداری قم متعهد گردید، شرایط تخصیص زمین مناسب برای احداث نیروگاههای خورشیدی و هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط تأمین و تخصیص تسهیلات از محل منابع در اختیار استاندار را فراهم کند.
شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط برای بهرهمندی از خدمت مذکور، انعقاد قراردادهای لازم با پیمانکاران منتخب و نظارت بر مراحل اجرا و گزارش دهی دورهای هم از جمله تعهدات کمیته امداد است.
منبع:استانداری قم