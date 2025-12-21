کابینه امنیتی اسرائیل ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام شد که کابینه امنیتی اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرد و تعداد کل شهرک‌های تایید شده در سه سال گذشته را به ۶۹ واحد رساند.

در بیانیه‌ای از دفتر اسموتریچ آمده است: «پیشنهاد وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ و وزیر دفاع، یسرائیل کاتز برای اعلام و رسمی‌سازی ۱۹ شهرک جدید در یهودا و سامره توسط کابینه تصویب شده است.»

اسموتریچ در این بیانیه مدعی شد: «در عمل، ما مانع از ایجاد یک دولت تروریستی فلسطینی می‌شویم. ما با ایمان به عدالت مسیر خود، به توسعه، ساخت و ساز و اسکان سرزمین میراث اجدادی خود ادامه خواهیم داد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه