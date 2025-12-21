کابینه امنیتی اسرائیل ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام شد که کابینه امنیتی اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرد و تعداد کل شهرک‌های تایید شده در سه سال گذشته را به ۶۹ واحد رساند.

در بیانیه‌ای از دفتر اسموتریچ آمده است: «پیشنهاد وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ و وزیر دفاع، یسرائیل کاتز برای اعلام و رسمی‌سازی ۱۹ شهرک جدید در یهودا و سامره توسط کابینه تصویب شده است.»

اسموتریچ در این بیانیه مدعی شد: «در عمل، ما مانع از ایجاد یک دولت تروریستی فلسطینی می‌شویم. ما با ایمان به عدالت مسیر خود، به توسعه، ساخت و ساز و اسکان سرزمین میراث اجدادی خود ادامه خواهیم داد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: شهرک سازی ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
آخرین اخبار
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
زلنسکی: از مذاکراتی که به دیدار روسای جمهور ختم شود، حمایت می‌کنیم
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
زلنسکی: هیچ انتخاباتی در مناطق اشغال شده برگزار نمی‌شود
عبدالعاطی: نیروی حافظ صلح در غزه نه برای تحمیل بلکه برای نظارت مستقر می‌شود
ترکیه از بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در مذاکرات میامی خبر داد
اردن مشارکت با آمریکا در حملات هوایی امروز در خاک سوریه را تأیید کرد
توافق اوکراین و پرتغال بر سر تولید مشترک پهپاد‌های دریایی