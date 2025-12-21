دانشگاه فنی دولتی سن پترزبورگ از برنامه‌های خود برای پرتاب زودهنگام یک نانوماهواره به مدار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشگاه فنی دولتی سن پترزبورگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما قصد داریم ششمین نانوماهواره CubeSat ۱۶U خود را در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ به مدار پرتاب کنیم. این پرتاب از پایگاه فضایی واستوچنی در روسیه انجام خواهد شد.»

سرگئی ولفنکو، محقق گروه فیزیک کاربردی و فناوری فضایی این دانشگاه، توضیح داد: «این ماهواره به یک سیستم دریافت جدید و کم‌مصرف مجهز شده است که آن را قادر می‌سازد به‌صورت شبانه‌روزی کار کند. همچنین به تجهیزات ارتباطی آزمایشی مجهز شده است که در ماهواره‌های آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این تجهیزات، قابلیت‌های پردازش داده‌های ماهواره را بهبود می‌بخشد و میزان داده‌هایی را که به ایستگاه‌های زمینی منتقل می‌کند، کاهش می‌دهد.»

این دانشمند خاطرنشان کرد که طراحی نوآورانه ماهواره، ظرفیت باتری و اندازه پنل‌های خورشیدی آن را افزایش داده است که طول عمر عملیاتی آن را در مدار افزایش می‌دهد.

ماهواره CubeSat ۱۶U به تجهیزات آزمایشی جدیدی برای استفاده در نظارت بر فرکانس رادیویی ماهواره، خدمات ناوبری و موقعیت‌یابی و آزمایش ارتباطات پیشرفته بین ماهواره‌ای مجهز شده است. وظایف اصلی آن اندازه‌گیری سطح تابش الکترومغناطیسی در فضا در باند‌های فرکانسی مختلف و دریافت و ذخیره داده‌های ارسالی از کشتی‌های دریایی خواهد بود.

منبع: TASS

برچسب ها: نانو ، ماهواره ، پرتاب ماهواره
