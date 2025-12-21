باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۳۷ هزار و ۲۵۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۸۹۸ هزار واحد ایستاد. فملی، پارسیان و نوری سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داترا، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۲۲۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۸۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، افران و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، وبصادر و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.