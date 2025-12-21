باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ساعاتی بیشتر به این نمانده که ایرانیها برگهای زرد پاییزی رو بدرقه کنند و دلشان را به سپیدی زمستون روشن کنند طولانیترین شب سال یلداست شبی باستانی و شبی پر از خاطره . تفاوتش با شبهای دیگر یک دقیقه است ولی مهم نزدیک کردن دلهاست. همه در تکاپو برای یک شب به یاد ماندنی .
شب یلدا ، شبی که باعث شده جلوههای همدلی در جای جای شهر به چشم بخورد خیرین دست به دست هم داده اند و باخرید ارزاق و بسته بندی آنها به گرم شدن کانون و سفره خانوادههای عزتمند و آبرودارکمک می کنند.
کرمی یکی از خیرین کرج با بیان اینکه بستههای شب یلدایی آماده شده شامل رب روغن برنج ماکارونی گوشت وآجیل هست می گوید : انشاالله بتوانیم دل بچههای این خانوادهها رو شاد کنیم شب یلدای بچهها با دل خوش باشد بچههایی که بیسرپرست هستند هر کس هرچه در توان دارد به کار گرفته تا با تهیه و بستهبندی آجیل شیرینی شکلات و اقلام دیگه شادی شب یلدا را به بچههای هدیه کنند.
سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی (ع) هم با ذکر این نکته که امسال گروههای جهادی پایگاههای بسیج استان البرز با هدف مردم یاری و مردم دوستی و گرم کردن خانههای مردم در فصل سرمای زمستان و شب یلدا و پربار کردن سفرههاشون پای کار امدند گفت : انشالله بیش از ۳۰۰ گروه جهادی کار خودشان را انجام میدهند امسال بیش از ۲۰ هزار بسته را بسیج درنظر گرفته تا سفره یلدایی هم وطنانشان خالی نماند.
و این سخاوتمندی مردم همچون سخاوتمندی پاییزاست که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرده است