ساعت آغاز بکار ادارات و مدارس استان چهارمحال و بختیاری فردا دوشنبه ۹ صبح خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ به اطلاع هم‌استانی‌ها می‌رساند، به‌مناسبت فرارسیدن شب یلدا و با هدف تقویت ارزش‌های فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و بهره‌مندی کارکنان از این مناسبت، در چارچوب تأکیدات صورت‌گرفته در شورای فرهنگ عمومی استان، ساعت شروع به کار کلیه ادارات، سازمان‌ها، فرمانداری‌ها، مراکز آموزشی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی استان در روز اول دی‌ماه، ساعت ۹ صبح تعیین می‌شود.

این تصمیم در راستای تقویت همدلی اجتماعی، صله‌رحم و انسجام خانواده‌ها اتخاذ شده است.

 بدیهی است دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مراکز ضروری مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

همچنین ساعت شروع به فعالیت کلیه مدارس، کودکستان‌ها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان نیز در روز اول دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ صبح خواهد بود.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری

