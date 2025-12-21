ساعت آغاز بکار ادارات و مدارس استان چهارمحال و بختیاری فردا دوشنبه ۹ صبح خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ به اطلاع هماستانیها میرساند، بهمناسبت فرارسیدن شب یلدا و با هدف تقویت ارزشهای فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و بهرهمندی کارکنان از این مناسبت، در چارچوب تأکیدات صورتگرفته در شورای فرهنگ عمومی استان، ساعت شروع به کار کلیه ادارات، سازمانها، فرمانداریها، مراکز آموزشی، بانکها، شرکتهای دولتی، بیمهها، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی استان در روز اول دیماه، ساعت ۹ صبح تعیین میشود.
این تصمیم در راستای تقویت همدلی اجتماعی، صلهرحم و انسجام خانوادهها اتخاذ شده است.
بدیهی است دستگاههای خدماترسان، امدادی و مراکز ضروری مطابق برنامههای از پیش تعیینشده به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
همچنین ساعت شروع به فعالیت کلیه مدارس، کودکستانها، مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان نیز در روز اول دیماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ صبح خواهد بود.
منبع: روابط عمومی و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری