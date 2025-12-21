بازی ویدئویی جدید فیفا به زودی با همکاری Netflix Gaming منتشر خواهد شد.

باشگاه خبرنگارانجوان؛ جواد فراهانی - یک بازی ویدیویی جدید فوتبال فیفا همزمان با جام جهانی فیفا در سال آینده منتشر خواهد شد. این پلتفرم استریم اخیراً اعلام کرده است که این بازی شبیهسازی فوتبال «بازطراحیشده» بهطور انحصاری در Netflix Gaming در دسترس خواهد بود.
نتفلیکس توضیح داد که Delphi Interactive بازی جدید فیفا را توسعه و منتشر خواهد کرد. در حالی که فیفا و نتفلیکس جزئیاتی در مورد نسخه موبایل فاش نکردهاند، آنها تأیید کردند که مشترکین نتفلیکس میتوانند آن را بهصورت انفرادی یا با دوستان خود بهصورت آنلاین بازی کنند.
همکاری ۳۰ ساله بین فیفا، نهاد حاکم بر فوتبال جهان، و الکترونیک آرتز، تولیدکننده سری بازیهای ویدیویی محبوب فیفا، در سال ۲۰۲۲ به پایان رسید. از آن زمان، EA به تولید بازیهای فوتبال تحت برند EA Sports FC ادامه داده است. فیفا اعلام کرده است که یک بازی جدید را تحت مجوز رسمی منتشر خواهد کرد و بازی موبایل نتفلیکس اولین بازی فوتبال با برند فیفا از زمان فیفا ۲۳ خواهد بود.
این بازی با جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشود، مرتبط خواهد بود. انتظار میرود بازی موبایل تقریباً همزمان با آن منتشر شود. نتفلیکس اظهار داشت که این بازی به بازیکنان اجازه میدهد "احساسات و هیجان مسابقات" را تجربه کنند.
دلفی اینتراکتیو، یک استودیوی بازیسازی با رتبه AAA، این بازی را که بازسازی سری فیفا است، توسعه و منتشر خواهد کرد. این توسعهدهنده در وبسایت خود خود را "شرکت پشت ۰۰۷ First Light با همکاری IO Interactive و رهبر بازگرداندن بازی شبیهسازی محبوب فیفا" توصیف میکند.
بازی فیفا قرار است روی دستگاههای تلفن همراه و تلویزیونهای منتخب منتشر شود
مشترکین نتفلیکس میتوانند بازی فیفای آینده را به صورت انفرادی و با دوستان خود به صورت رایگان روی دستگاههای تلفن همراه خود بازی کنند. این بازی همچنین در تلویزیونهای منتخب در برخی کشورها در دسترس خواهد بود. احتمالاً این بازی به جای مکانیکهای پیچیده شبیهسازی فوتبال که بازیکنان از بازیهای کنسول خانگی مانند EA Sports FC انتظار دارند، دارای کنترلهای لمسی سادهای خواهد بود.
آلن توسکان، رئیس بخش بازیهای نتفلیکس، گفت: «ما میخواهیم فوتبال را با بازیای که همه بتوانند با لمس یک دکمه بازی کنند، به ریشههای خود بازگردانیم.» جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اظهار داشت که این بازی بازطراحیشده، آغاز «عصر جدیدی برای فوتبال دیجیتال» خواهد بود.
اینفانتینو افزود: «فیفا از همکاری با نتفلیکس گیمز و دلفی اینتراکتیو پیش از جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ بسیار خرسند است. این همکاری بزرگ، نقطه عطفی در تعهد فیفا به نوآوری در بازیهای فوتبال است که هدف آن دسترسی به میلیاردها هوادار فوتبال در تمام سنین در سراسر جهان است و مفهوم بازیهای شبیهسازی را از نو تعریف خواهد کرد.»
کسپر دوگارد، بنیانگذار و رئیس دلفی اینتراکتیو، گفت که این استودیو از کودکی «طرفدار فیفا» بوده است. اندی کلاینمن، رئیس دلفی اینتراکتیو، افزود: «ماموریت ما ساده است: تبدیل فیفا به سرگرمکنندهترین، در دسترسترین و جهانیترین بازی فوتبال تا به امروز.» نتفلیکس گیمز هیچ فیلم یا تصویری از گیمپلی بازی فیفا منتشر نکرده است، اما اعلام کرده است که جزئیات بیشتر را در سال ۲۰۲۶ ارائه خواهد کرد.
منبع: الیوم السابع