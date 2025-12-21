سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از بازدید نظارتی با گشت مشترک برای حفظ تعادل قیمت در فروشگاه‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: طی گشت مشترک به صورت سرزده به منظور آرامش و ثبات قیمت کالا‌های تنظیم بازاری شب یلدا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهرستان قائم شهر بازدید شد.

او افزود: این بازدید در راستای اجرای مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان و به منظور بررسی قیمت ها، موجودی کالا و رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام شد و به علت جلوگیری از هرگونه تخلف در عرضه کالا‌های اساسی است.

صفری گفت: در این بازرسی مشترک به همراه رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت (صمت)، تعزیرات حکومتی، بهداشت و جهاد کشاورزی صورت گرفت و در این زمینه افزایش غیرمجاز قیمت‌ها یا کمبود کالا‌ها به شدت پیگیری خواهد شد و با متخلفان برخورد می‌گردد.

او افزود: در این بازدید میدانی و سرزده بازرسان از فروشگاه‌ها از اقلام ضروری مانند برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ شب یلدا پرداختند و با فروشندگان گفت‌و‌گو کردند و خواستار اطلاع رسانی شفاف با درج قیمت آن شدند.

صفری اوریمی در پایان ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر واحد‌های فروشگاه این شهرستان، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف صنفی می‌توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ اعلام کنند.

برچسب ها: شب یلدا ، تنظیم بازار
