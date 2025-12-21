باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از کتاب «ماجرای زاریا»؛ روایت مستند و تکان‌دهنده‌ای از قتل‌عام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵، با ترجمه مریم افشار و به همت انتشارات راه‌یار، روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در حسینیه هنر تهران برگزار می‌شود.

کتاب «ماجرای زاریا» پیش‌تر به قلم ابراهیم موسی و بر اساس شهادت‌ها و روایت‌های ۲۴ شاهد عینی به زبان انگلیسی منتشر شده بود و اکنون با هدف آشنایی مخاطبان ایرانی با این واقعه کمتر روایت‌شده، به فارسی ترجمه شده است.

این اثر، ابعاد انسانی و تاریخی یکی از مهم‌ترین جنایات معاصر علیه مسلمانان آفریقا را بازخوانی می‌کند.

قتل‌عام زاریا و همچنین شخصیت و نقش‌آفرینی شیخ ابراهیم زکزاکی و جنبش اسلامی نیجریه، با وجود اهمیت تاریخی و انسانی، در رسانه‌ها و فضای عمومی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جریان جنایت سال ۲۰۱۵ میلادی، شمار زیادی از پیروان شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند و سه تن از فرزندان او نیز جان باختند. خود شیخ زکزاکی نیز پس از این واقعه بازداشت شد و سال‌ها در زندان به‌سر برد.

ترجمه فارسی «ماجرای زاریا» می‌کوشد ضمن روایت مستند این فاجعه، مخاطبان ایرانی را با شخصیت، اندیشه و محبوبیت شیخ زکزاکی آشنا کند؛ شخصیتی که به گفته محققان، از نظر فکری و انقلابی عمیقاً متأثر از امام خمینی(ره) بوده و همین پیوند فکری، نقش مهمی در شکل‌گیری و گسترش جنبش اسلامی در نیجریه داشته است.

آیین رونمایی از این کتاب با حضور «دکتر مسعود شجره»، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، «دکتر ناصر تسافه» از شاهدان عینی جنایت زاریا و عضو تیم پزشکی شیخ زکزاکی و «حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شاندیزی»، معاون بین‌الملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ تا ۱۷، در نشانی تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر برگزار می‌شود.