مدیر کل زندان‌های استان اردبیل گفت: تعداد ۸۰۰ بسته کمک معیشتی بین افراد تحت پوشش انجمن‌های حمایت زندانیان استان توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - جوادی گفت: در آستانه شب یلدا و در راستای توسعه خدمات حمایتی تعداد ۸۰۰ بسته کمک معیشتی بین افراد تحت پوشش انجمن‌های حمایت زندانیان استان توزیع شد.

مدیر کل زندان‌های استان اردبیل افزود: همزمان با شب یلدا به همت خیرین نیک‌اندیش استان و مراکز نیکوکاری تعداد ۸۰۰ بسته یلدایی به ارزش بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بین خانواده‌های کم‌برخوردار زندانیان توزیع شد.

او اظهار داشت: این اقلام شامل هندوانه شب یلدا، آجیل، شیرینی، حبوبات، مرغ و گوشت قرمز، تن ماهی، روغن مایع، ماکارونی، قندو شکر، چای و سایر اقلام ضروری بود.

 

برچسب ها: شب یلدا ، بسته کمک معیشتی ، خانواده زندانیان نیازمند
