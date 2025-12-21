رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف یک و نیم تن انواع مواد مخدر و روانگردان و دستگیری ۴۲ قاچاقچی و انهدام سه باند بزرگ قاچاق مواد افیونی در یکماه گذشته در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه و مبارزه همه جانبه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان، پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در آذرماه ماه سالجاری موفق به انهدام سه باند، دستگیری ۴۲ قاچاقچی و کشف یکهزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شده است.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر و ماموران پر تلاش یگان امداد و کلانتری‌های تابعه پلیس پیشگیری فاتب در مدت یکماه گذشته موفق به جمع آوری سه هزار معتاد متجاهر شده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان اظهار داشت: ماموران این پلیس، به صورت شبانه روزی در حال رصد و مبارزه با سوداگران مرگ هستند و همچنین اجرای طرح آرامش در شهر با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر در سطح شهر تهران اجرا می‌گردد.

