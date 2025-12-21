باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در حاشیه آیین بازگشایی بخشی از پروژه شهید بروجردی که صبح امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور معاونان دو معاونت مالی و اقتصاد شهری و فنی و عمرانی برگزار شد، گفت: امروز بازگشایی دوم و سوم پروژه بروجردی که بخش دوم شامل قسمتی از تندرو پروژه به طول ۶۰۰ متر و قسمتی از کندرو به طول ۴۵۰ متر که درواقع حد فاصل خیابان الغدیر تا پل باغ انگوری در قسمت جنوب است، انجام شد. علاوه بر این بازگشایی سوم این پروژه مسیر شمال به جنوب در تقاطع بهار است که مورد بهره بردای قرار گرفت که این مسیر پیش نیاز اجرای مسیر جنوب به شمال است که در ۴۵ روز آینده اجرا و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در بخش مسیر اصلی پروژه بروجردی هم کار‌های اجرایی به مراحل خوبی رسیده و بعد از رفع آخرین معارض تاسیساتی که لوله گاز ۱۲ اینچی است، ظرف سه ماه آینده پروژه تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

صداقتی ادامه داد: با این ۱.۲ کیلومتر و اتصال آن به ۳.۷ کیلومتر در فاز اول پروژه شهید بروجردی، تقریبا ۵ کیلومتر مسیر در جنوب غرب تهران تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درخصوص دیگر بازگشایی انجام شده در پروژه‌های شهر توضیح داد: علاوه براین تعریض بزرگراه شهید فهمیده روی رودخانه کن مسیر غرب به شرق انجام و بازگشایی شد تا عملا گشایش ترافیکی در این محدوده انجام شود. گلوگاهی که ترافیک آن عملا کیلومتر‌ها به سمت غرب پس می‌زد. در واقع این تعریض بین بزرگراه باکری و بلوار شیشه مینا انجام شده است.

وی با بیان اینکه امروز این دوبازگشایی انجام شده گفت: ظرف ۱۰ روز آینده پروژه میدان فتح به صورت کامل تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. پروژه‌ای که در حال حاضر کار‌های آسفالت و خط کشی و علائم آن در حال انجام است.

صداقتی در ادامه بیان کرد: همچنین تقاطع موسوم به S ۱۷ که تقاطع بزرگراه دوگاز و خرازی است که حرکت غرب به غرب و شرق به شرق را برای پروژه به ارمغان خواهد آورد هم در حال آماده شدن است که مجموعا این چهار پروژه به ارزش حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان در نیمه اول دی ماه در مراسمی رسمی بهره‌برداری خواهد شد.

