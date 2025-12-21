استاندار تهران با رویکردی مبتنی بر راهکار‌های علمی و اقدام اجرایی، مدیریت آلودگی هوای پایتخت را وارد مرحله‌ای جدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  محمدصادق معتمدیان، در نشست تخصصی با اساتید دانشگاهی و جمعی از صاحبنظران جهت بررسی راهکار‌های مقابله با آلودگی هوای پایتخت که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه‌های مقطعی، اظهار کرد: حل مسئله آلودگی هوای تهران نیازمند پیوند واقعی دانش دانشگاهی با تصمیم‌سازی و اقدام اجرایی در سطح حاکمیتی است.

وی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر علمی و پژوهشی استان تهران افزود: استفاده هدفمند از توان دانشگاه‌ها و مراکز علمی، در کنار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند تهران را به الگویی موفق در مدیریت علمی و پایدار آلودگی هوا تبدیل کند.

استاندار تهران با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش آلاینده‌ها گفت: امروز در تهران بنزین غیراستاندارد توزیع نمی‌شود و با اجرای رینگ دوم توزیع در شهرستان‌های استان و همچنین هماهنگی با استان‌های همجوار گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته شده است.

معتمدیان با اشاره به اصلاح فرآیند‌های مرتبط با سوخت و انرژی تصریح کرد: بهبود کیفیت سوخت، اصلاح پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های پیرامونی و تکمیل پروژه‌های مرتبط با مخازن و انبار‌های سوخت در استان تهران، در دستور کار جدی قرار دارد و طی ماه‌های آینده آثار آن در کاهش آلودگی هوا نمایان خواهد شد.

وی در ادامه، ساماندهی موتورسیکلت‌ها را یکی از محور‌های مهم مداخله در کاهش آلودگی و ارتقای ایمنی شهری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از آلودگی هوا در استان تهران مربوط به موتورسیکلت‌هاست و از این رو، طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

استاندار تهران همچنین با انتقاد از گسترش فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار واحد صنفی و صنعتی غیرمجاز در استان تهران فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنها بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند و ساماندهی این واحد‌ها نقش مستقیمی در کاهش آلاینده‌های محیطی خواهد داشت.

معتمدیان توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از راهبرد‌های کلیدی کاهش آلودگی هوا دانست و تأکید کرد: تهران به‌عنوان پایتخت کشور نیازمند تحول اساسی در حمل‌ونقل عمومی است و توسعه خطوط مترو، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، از اولویت‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی خاطرنشان کرد: مقابله با آلودگی هوا بدون مشارکت همزمان دولت، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و مردم امکان‌پذیر نیست و تنها با یک رویکرد علمی، هماهنگ و مبتنی بر اقدام اجرایی می‌توان به راه‌حل‌های پایدار و اثربخش دست یافت.

