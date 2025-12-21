شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از انباشت نخاله ها در برخی از معابر شهر قدس ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدت یک هفته است که برخی از معابر شهر مصلی شهر قدس استان تهران؛ جهت انجام عملیات فاضلاب کنده و به حال خود رها شده است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب مدت یک هفته است در بلوار مصلی شهرقدس، استان تهران فاضلاب شهری کارگذاشته شده ولی خبری از بردن نخاله نیست. پیگیری‌های ما از اداره آب و فاضلاب شهرقدس استان تهران و همچنین سامانه ۱۲۲ انجام شده ولی به نتیجه نرسیده و نخاله‌ها به حال خود رها شده است. کوچه شهید رجایی، روبروی لواشی نانوایی کوچه میثم ممنون میشم حداقل این خبر رو منتشر کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

