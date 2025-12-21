باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های محلی، نیرو‌های ارتش اسرائیل روز یکشنبه حمله جدیدی را در حومه جنوبی قنیطره سوریه انجام دادند که جدیدترین نقض حاکمیت این کشور است.

خبرگزاری عربی سوریه (سانا) گزارش داد که یک گشتی اسرائیلی متشکل از دو خودرو از منطقه عدنانیه در شمال قنیطره وارد حومه شهر شد و یک ایست بازرسی نظامی بین روستا‌های رویحینه و مشیرفه ایجاد کرد.

یک واحد دیگر اسرائیلی به شهر جنوبی الرفید پیشروی کرد و به صورت تصادفی به سمت هوا آتش گشود، اما گزارشی از جراحات گزارش نشده است.

در همین حال، یک گشتی متشکل از پنج خودروی نظامی وارد روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره شد. ارتش اسرائیل یا مقامات سوری هیچ اظهار نظر فوری در مورد این گزارش رسانه‌ای ارائه نکردند.

نیرو‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر تقریباً هر روز به جنوب سوریه، به ویژه در استان قنیطره، حمله کرده‌اند، دستگیری‌هایی انجام داده‌اند، ایست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند و مناطق جنگلی را تخریب کرده‌اند، اقداماتی که خشم فزاینده مردم محلی نسبت به اسرائیل را برانگیخته است.

داده‌های دولت سوریه نشان می‌دهد که از دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ حمله مرزی به استان‌های جنوبی انجام داده است. پس از سقوط بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که نقض توافق ۱۹۷۴ با سوریه بود.

منبع: آناتولی