باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان عصر امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) گفت: با توجه به اهمیت شب یلدا و تقویت پیوندهای خانوادگی، فعالیت ادارات، نهادها، مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و بانکهای این استان (به جز دستگاههای خدماترسان) در روز دوشنبه اول دی ماه با یک ساعت تأخیر (۹ صبح) آغاز میشود.
او با بیان اینکه این تصمیم شامل دستگاههای خدماترسان نمیشود، افزود: این تأخیر صرفا مربوط به روز اول دی ماه است و تغییری در روند کلی ساعات کاری ادارات ایجاد نخواهد کرد.
استاندار گیلان به ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه هیئت وزیران اشاره و تصریح کرد: ساعات کاری کلیه ادارات استانی از اول دی ماه به صورت کلی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده و این یک ساعت تأخیر فقط مختص روز دوشنبه است.
خبرتکمیلی؛ ساعت کاری فردا در گیلان از ۱۰ صبح آغاز میشود
در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر آغاز فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی با ۲ ساعت تأخیر به مناسبت شب یلدا، استاندار گیلان نیز (شامگاه امشب) در گفتوگوی تلفنی با خبر ۲۰ شبکه باران ضمن اشاره به تغییر ساعت کاری این استان در فصل زمستان، از تأخیر ۲ ساعته در آغاز به کار ادارات و مدارس به مناسبت شب یلدا خبر داد.
او ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب، میلاد امام محمد باقر (ع) و شب یلدا به ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: ساعات کاری کلیه ادارات گیلان در فصل زمستان بهصورت کلی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است.
به گفته حق شناس، با توجه به اهمیت شب یلدا و تقویت پیوندهای خانوادگی، فعالیت ادارات، نهادها، مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و بانکها (به جز دستگاههای خدماترسان) در روز دوشنبه اول دی ماه با ۲ ساعت تأخیر (۱۰ صبح) آغاز میشود.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان