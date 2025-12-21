در جریان سیصد و هشتاد و یکیمن جلسه شورای اسلامی شهر تهران، تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن بررسی و تعیین تکلیف شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران -در جریان سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، موضوع تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در دستور کار قرار گرفت.

نخستین پلاک مورد بررسی ملکی به مساحت دو هزار و ۸۵۲ متر مربع در منطقه یک بود که با وجود تاکید کمیسیون ماده ۱۲ بر باغ بودن آن، به دلیل فقدان حد نصاب درختان و وجود بنای احداثی، در نهایت توسط اعضای شورا غیرباغ اعلام شد.

پلاک دوم نیز زمینی به مساحت سه هزار و ۱۰۶ متر مربع در همان منطقه بود که حد نصاب درختان را دارا بود و کمیسیون ماده ۱۲ رأی به باغ بودن آن داده بود. این رأی پس از بررسی در صحن شورا به اتفاق آرا تایید شد و ملک مذکور باغ شناخته شد.

در ادامه جلسه، سایر پلاک‌های ثبتی نیز به همین منوال مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس جمع بندی نهایی، ۱۰ پلاک باغ و ۱۱ پلاک غیرباغ اعلام شد و یک مورد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

برچسب ها: شورای شهر ، پلاک ثبتی
