دستیار رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای برگزاری جلسه سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، روز یکشنبه گفت که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای یک جلسه سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده وجود ندارد. با این حال، نمایندگان روسیه در حال حاضر در میامی برای گفت‌و‌گو‌های دوجانبه با مذاکره‌کنندگان آمریکایی هستند.

اوشاکوف گفت که از حضور هیچ مقام اوکراینی در میامی اطلاعی ندارد. وی افزود که از هیچ سند پیشنهاد صلح جدیدی حاصل از مذاکرات بین هیئت‌های دولت ترامپ، اوکراین و اروپا اطلاعی ندارد.

دستیار ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین، روز یکشنبه گفت که مطمئن است شانس صلح در اوکراین با تغییرات اروپایی‌ها و اوکراین در پیشنهاد‌های آمریکا بهبود نیافته است.

اوشاکوف به خبرنگاران گفت: «این یک پیش‌بینی نیست. من مطمئنم که پیشنهاد‌هایی که اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها ارائه داده‌اند یا سعی در ارائه آن دارند، قطعاً سند را بهبود نمی‌بخشد و امکان دستیابی به صلح بلندمدت را بهبود نمی‌بخشد.»

مذاکره‌کنندگان اروپایی و اوکراینی در حال بحث درباره تغییرات در مجموعه پیشنهاد‌های آمریکا برای یک توافق به منظور پایان دادن به جنگ تقریباً چهارساله بوده‌اند، اگرچه دقیقاً مشخص نیست که چه تغییراتی در پیشنهاد‌های اصلی آمریکا ایجاد شده است.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی روز شنبه در فلوریدا با مقامات روسی دیدار کردند.

کیریل دیمیتریف، فرستاده ویژه پوتین، پس از دیدار با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به خبرنگاران گفت که مذاکرات سازنده بوده و روز یکشنبه ادامه خواهد یافت.

منبع: رویترز

