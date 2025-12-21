باشگاه خبرنگاران جوان - نشست فضاهای کار اشتراکی منتخب ایران با حضور حسین افشین، معاون علمی برگزار شد و نمایندگان فضاهای کار اشتراکی منتخب کشور به بیان مسائل، دغدغهها و چالشهای خود پرداختند و خواستار تعریف معیارهای روشن برای ارزیابی و حمایت از این فضاها شدند.
وی، بر ضرورت حفظ اعتبار شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: برای اطمینان از پویایی و اثرگذاری، طی یک سال گذشته حدود ۲ هزار شرکت که فاقد رشد محسوس بودند، از فهرست دانشبنیانها حذف شدند. ما برای اولین بار، دانشبنیانی را به عنوان یک فرآیند با ورودی و خروجی مشخص تعریف کردهایم.
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به بازنگری در دوره اعتبار مجوز شرکتهای دانشبنیان گفت: به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای رشد و توسعه، مدت اعتبار مجوزهای دانشبنیان از سه سال به پنج سال افزایش یافته است.
افشین در ادامه تأکید کرد: برای فضاهای کار اشتراکی باید معیار مشخصی در نظر گرفته شود. اگر در طول یکسال، خروجی مورد انتظار از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان محقق نشود، مجوز فعالیت آن فضا در سال بعد تمدید نخواهد شد. کمک فضاهای کار اشتراکی به زیستبوم دانشبنیان باید ملموس و قابل سنجش باشد.
وی همچنین از دانشبنیان شدن فضاهای کار اشتراکی نوآورانه خبر داد و گفت: فضاهای کار اشتراکی نوآورانه نیز میتوانند دانشبنیان تلقی شوند، اما این امر منوط به احراز معیارهای چندوجهی خواهد بود.
معاون علمی رئیس جمهور یادآورشد: این معیارها شامل میزان فعالیت مؤثر در زیستبوم فناوری و نوآوری، همکاری با شتابدهندههای تأیید شده معاونت، و مهمتر از همه، توانایی تبدیل فریلنسرها به تیمها و شرکتهای ثبتشده است.
افشین بیان داشت: تا سال آینده تمام فرآیندهای معاونت علمی هوشمند خواهد شد و زیستبوم دانشبنیان کشور بهصورت یکپارچه دیجیتال میشود. در مرحله نخست، ارزیابی شرکتهای دانشبنیان توسط هوش مصنوعی انجام میگیرد و بررسی نهایی توسط کارشناسان معاونت صورت خواهد گرفت.
به گفته او، معاونت علمی با نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر (CVCها و VC ها)، مراکز نوآوری، کارخانههای نوآوری و شتابدهندهها به عنوان بازوان اجرایی خود همکاری نزدیک دارد. نگاه ما به فضاهای کار اشتراکی به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی در تقویت زیستبوم دانشبنیان است.
افشین تأکید کرد: هر شهرک صنعتی باید یک فضای اشتراکی داشته باشد. این فضاها خط مقدم شبکهسازی و شکلگیری تیمهای نوآور هستند و نقش مهمی در تولیگری اکوسیستم دانشبنیان ایفا میکنند؛ بنابراین از پیشنهادهای این بخش استقبال میکنیم تا بتوانیم حمایت مؤثرتر و هدفمندتری ارائه دهیم.
فضای کار اشتراکی حلقه اتصال نوآوری و دانشبنیانها
در ادامه نشست، محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان نیز با تأکید بر نقش فضاهای کار اشتراکی در رشد اکوسیستم نوآوری گفت: فضاهای کار اشتراکی کشور در قالب مجموعهای صنفی و منسجم فعالیت میکنند.
وی افزود: این مجموعهها فعالیتهایی شبیه شتابدهی دارند، رویدادهای توسعه نوآوری برگزار میکنند و زمینه حضور منتورها را فراهم میسازند. در واقع، مدل عملکرد آنها نوعی پیش شتابدهی است. برخی از این فضاها اخیراً در حال ایجاد شعب جدید هستند که نیازمند تسهیل و حمایت معاونت علمیاند.
صدریمهر در پایان بر تسهیل فرایند دانشبنیان شدن فضاهای کار اشتراکی و حمایت از توسعه آنها تأکید کرد.
منبع: مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری