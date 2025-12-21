شهرداری منطقه ۱۰ با اکران بنر‌های جذاب و خلاقانه در نقاط پرتردد منطقه، اهالی را به بازدید از باغ‌راه خیابان عرب، یکی از پروژه‌های موفق شهروندمحور، دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، پروژه باغ‌راه خیابان عرب با هدف ایجاد فضایی آرام، امن و سرزنده برای حضور نوجوانان و خانواده‌ها در محله پرتراکم بریانک اجرا شده و به یک مقصد تفریحی دلپذیر شهری تبدیل شده است.

مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰، در این باره اظهار داشت: «این پروژه با تمرکز بر نیاز‌های واقعی شهروندان، احساس امنیت و رضایت ساکنان را افزایش داده و در بهبود کیفیت زندگی شهری و تقویت سرزندگی محلات نقش مؤثری ایفا می‌کند.»

بنر‌های اکران‌شده با طراحی‌های شاد و پیام‌های دعوت‌کننده، شهروندان و بصورت مشخص نوجوانان را به قدم‌زدن آرام، ثبت عکس‌های یادگاری شاد، گوش دادن به موسیقی در مسیر و گذراندن لحظات پر از حال خوب همراه خانواده و کودکان ترغیب کرده و موجی از حس سرزندگی و استقبال گسترده را در میان مردم محله بریانک و سایر محله‌های منطقه ایجاد کرده است.

شهردار منطقه تأکید کرد: باغ‌راه خیابان عرب نمونه‌ای برجسته از اقدامات شهروندمحور شهرداری منطقه ۱۰ برای ارتقای منظر شهری و ایجاد تهرانی زیباتر و زیست‌پذیرتر است.

شهروندان گرامی می‌توانند با مراجعه به باغ‌راه خیابان عرب در محله بریانک، از این فضای عمومی تازه‌نفس لذت ببرند.

برچسب ها: شهرداری منطقه10 ، باغ راه
خبرهای مرتبط
فاطمه تنهایی:
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
آخرین اخبار
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
نامه هشداری سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران
توضیح درباره مرگ پاکبانان در مناطق ۲۲ و ۹ ضروری است
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
اقدام اخیر دولت درباره انتخاب شهرداران ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند