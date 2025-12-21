باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، پروژه باغراه خیابان عرب با هدف ایجاد فضایی آرام، امن و سرزنده برای حضور نوجوانان و خانوادهها در محله پرتراکم بریانک اجرا شده و به یک مقصد تفریحی دلپذیر شهری تبدیل شده است.
مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، در این باره اظهار داشت: «این پروژه با تمرکز بر نیازهای واقعی شهروندان، احساس امنیت و رضایت ساکنان را افزایش داده و در بهبود کیفیت زندگی شهری و تقویت سرزندگی محلات نقش مؤثری ایفا میکند.»
بنرهای اکرانشده با طراحیهای شاد و پیامهای دعوتکننده، شهروندان و بصورت مشخص نوجوانان را به قدمزدن آرام، ثبت عکسهای یادگاری شاد، گوش دادن به موسیقی در مسیر و گذراندن لحظات پر از حال خوب همراه خانواده و کودکان ترغیب کرده و موجی از حس سرزندگی و استقبال گسترده را در میان مردم محله بریانک و سایر محلههای منطقه ایجاد کرده است.
شهردار منطقه تأکید کرد: باغراه خیابان عرب نمونهای برجسته از اقدامات شهروندمحور شهرداری منطقه ۱۰ برای ارتقای منظر شهری و ایجاد تهرانی زیباتر و زیستپذیرتر است.
شهروندان گرامی میتوانند با مراجعه به باغراه خیابان عرب در محله بریانک، از این فضای عمومی تازهنفس لذت ببرند.