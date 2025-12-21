باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که آمادگی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای صحبت با امانوئل مکرون مورد استقبال قرار گرفته و افزود که شرایطی که تحت آن چنین گفتگویی می‌تواند انجام شود، در روز‌های آینده تعیین خواهد شد.

الیزه پس از آنکه سخنگوی کرملین گفت پوتین «آمادگی خود را برای درگیر شدن در گفت‌و‌گو» با همتای فرانسوی خود ابراز کرده، اعلام کرد: «خوشایند است که کرملین به طور عمومی با این رویکرد موافقت کرده است. ما در روز‌های آینده درباره بهترین روش پیش رو تصمیم خواهیم گرفت.»

مکرون این هفته گفت که معتقد است اروپا باید برای پایان دادن به جنگ با پوتین تماس بگیرد.

رئیس جمهور فرانسه گفت: «من معتقدم که به نفع ما اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها است که چارچوب مناسبی برای از سرگیری این بحث در هفته‌های آینده پیدا کنیم.»

رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کردند که با نزدیک شدن به پایان چهارمین سال درگیری، وامی به مبلغ ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) به اوکراین بدهند تا کسری بودجه پیش رو را جبران کند. اما آنها نتوانستند در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین این بودجه به توافق برسند.

منبع: خبرگزاری فرانسه