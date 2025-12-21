باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها با حضور فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در نشست مشترک امروز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها، با بیان اینکه سامانه ثبت شرکتها پس از دو سال در چند استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه جدید در مقایسه با سامانه قبل خدمات را سریع و آسان به فعالان اقتصادی ارائه میدهد، اظهار کرد: سامانهی قبلی ثبت شرکتها قدمتی ۲۰ ساله داشت و گلایههایی وجود داشت که اکنون تغییرات ایجاد شده و در ادامه کار ایرادات نیز برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تشکیل کارگروه ثابت با حضور فعالان اقتصادی عنوان کرد: تشکیل این کارگروه با حضور فعالان اقتصادی به عنوان کمیته مشورتی در سازمان ثبت اقدامی در راستای حمایت از صاحبان صنایع خواهد بود.
بابایی در ادامه افزود: در حوزههای مختلف از جمله مالکیت فکری و ثبت شرکتها فرایندها باید تا حد امکان کوتاه باشد چراکه رضایتمندی فعالان اقتصادی برای ما بسیار مهم است. آنها در شرایط تحریمی با ریسکهای زیاد فعالیت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر لزوم آموزش و اطلاعرسانی سامانههای جدید عنوان کرد: فعالان اقتصادی باید از اهداف، منافع و ابعاد مختلف سامانههای جدید مطلع باشند و اتاقهای بازرگانی در استانها میتوانند رابط میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فعالان اقتصادی قرار گیرند و پیشنهاد میشود نشستی با روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برگزار شود.
بابایی با اشاره به اینکه برخی ایرادها فنی است و قطعی و کندی سامانه باتوجه به اینکه به تازگی راهاندازی شده است؛ وجود دارد، اما باید به سرعت برطرف شود، خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد از فعالان اقتصادی و بنگاههای اقتصادی در تهران هستند و باید رفع نواقص با سرعت صورت گیرد، زیرا تمام تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خدمات آسان و به موقع است و قصد داریم از طریق هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک به شفافیت دست یابیم.
وی با اشاره به شعار سال جاری، تاکید کرد: امسال مزین به حمایت از تولید است و همه دستگاهها بهویژه قوه قضاییه باید در راستای حمایت از تولید، ارتباط موثر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشند.
بابایی با اشاره به صدور اسناد مالکیت در شهرکهای صنعتی، یادآور شد: هفته گذشته ۱۵۲ سند به پارک علم و فناوری پردیس اعطا شد و این اقدام موجب تسهیل امور مربوط به بورس و سهام، دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد.
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد این سازمان در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و همچنین آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها با اشاره به اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است تا در حوزه ثبت شرکتها اقداماتی انجام دهد و فرایند امور از حالت سنتی به الکترونیکی تغییر یابد که در راستای تکمیل فرایند ارائه خدمات ارزان، سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بازطراحی شد.
وی ادامه داد: اکنون به منظور تسریع در ارائه خدمات سعی داریم تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقش عامل انسانی را کم کنیم.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون بخشی از این برنامه و اهداف محقق شده است و درصدد هستیم تا با بازطراحی این سامانه در سال ۱۴۰۵ زمان ثبت شرکتها و ثبت تغییرات شرکتها را به استاندارد و میانگین بینالمللی برسانیم.
سعادتیان اظهار کرد: هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی و استفاده کمتر از عامل انسانی و کارشناسان مستقر در ثبت شرکتها است و با بهرهگیری از فناوری اطلاعات بهویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک همچنین به حداقل رساندن رویارویی خدمت گیرنده و خدمت دهنده همچنین ایجاد بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور، بهرهگیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان اقتصادی کشور، پیشبینی و پیشگیری از هرگونه جعل در ثبت شرکتها از دیگر اهداف بازطراحی سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بوده است.
سعادتیان با اشاره به طراحی سند الکترونیک کسب و کار، گفت: در سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها موضوعاتی از قبیل دفاتر تجاری، تعیین نام، احراز هویت که تا پیش از این باید حتما حضوری انجام میشد، با یکپارچه سازی سامانه کاملا غیرحضوری و به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی ادامه داد: در این سامانه، خدماتی از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، روزنامه رسمی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی دیوان محاسبات، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و فراجا اخذ میشود و همه امور الکترونیک است.
سعادتیان با اشاره به صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی، گفت: این سند حاوی مشخصات کامل مدیران، موضوع فعالیت و شماره ثبت شرکت، سوابق محدودیتها یا بدهیهای مالیاتی شرکت درج شده است همچنین آخرین دارنده حق امضا از طریق بارکد وجود دارد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: میزان درخواستها برای تایید نام در سامانه قدیم ۱۴ تا ۲۰ درصد تایید میشد، اما اکنون در سامانه جدید در ۱۱ استانی که خدمات ارائه میشود تاکنون حدود ۸۰ درصد پاسخگو بودهایم.
سعادتیان ادامه داد: زمان تاسیس شرکت قبلا یک ماه بود، اما اکنون هر شخصی که اراده کند میتواند ثبت شرکت را در ۲ روز انجام دهد همچنین ثبت تغییرات قبلا دو هفته بود که اکنون در ۲ روز تغییرات انجام میشود.
وی اظهار کرد: این سامانه از دو ماه قبل در ثبت شرکتهای شهرستانهای استان تهران، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، قزوین زنجان و مرکزی فعال است و برای عملیاتی کردن این سامانه از استانهای بزرگ شروع کردیم تا سامانه را ارزیابی و چالشها و موانع را برطرف کنیم.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از تولید داخلی، گفت: تثبیت مالکیت را وظیفه خود میدانیم و در این راستا، حمایت از تولیدکنندگان در جهت تثبیت مالکیتها در دستورکار معاونت املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون در مجموع هزار و ۸۰ شرکت اعم از دولتی و خصوصی در شهرکهای صنعتی داریم که ۱۵۴ هکتار را در اختیار دارند و تاکنون برای حدود ۱۳۴ هزار و ۷۳۶ هکتار، سند مالکیت دفترچهای و تک برگ صادر شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اکنون همه شرکتهای صنعتی و واحدهای تولیدی در استانهای قزوین، یزد و زنجان دارای سند مالکیت هستند و در تلاش هستیم تا در سایر استانها نیز این اقدام با جدیت پیگیری شود.
کشاورز اضافه کرد: هر واحد تولیدی یا شرکت دانش بنیان که در حوزه مالکیت با مشکلی مواجه باشد، با دستور صریح رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات و به صورت ویژه پیگیری میشود تا مشکلات آنها برطرف گردد.
در ادامه این نشست سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی اظهار کرد: آییننامه اجرایی نسل پنجم قوانین و مقررات مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نهایی شده و پیش بینی میشود که تا پایان سال ابلاغ شود و این آییننامه بسیار مهم است.
اسلامی افزود: در تدوین آییننامه اجرایی با ۴۷۰۰ نقطه در کشور از جمله تمام دانشگاهها، اتاقهای بازرگانی و فعالان انجمنهای علمی مکاتبه و نظرات آنها را جمعآوری کردیم و با هیاتی متشکل از هفت نهاد قانونی که در قانون هم توصیف شده بود از جمله وزارت دادگستری، وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت علوم جلسات متعددی برای تدوین این آییننامه تشکیل شد.
وی ادامه داد: تمام فرایندهای مرکز مالکیت معنوی از حدود ۱۲ سال پیش هم سو با دولت الکترونیکی بوده است و هیچ پرونده فیزیکی وجود ندارد و همه چیز الکترونیکی است؛ بنابراین اصلا پرونده فیزیکی نداریم، اما از دو سال پیش تاکنون این فرهنگ الکترونیکی هوشمند شده است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با بیان اینکه در هر ۴ دقیقه یک پرونده علائم تجاری ثبت میشود، خاطر نشان کرد: در حوزه مالکیت فکری عامل انسانی بسیار مهم است و چون موضوعات قضایی است چه در زمینه علائم تجاری و چه در خصوص ثبت اختراعات در تلاش هستیم یک تجربه متفاوت کاربری را در دو سویه ایجاد کنیم تا هم به ارباب رجوع کمک شود و هم به نیروی انسانی خود کمک کنیم.
اسلامی افزود: آییننامه کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی نیز نهایی شده و ابلاغ خواهد شد تا این کارگزاریها به برونسپاری امور ثبتی کمک کنند.
منبع: میزان