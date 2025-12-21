مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بر نقش تعیین‌ کننده نوسازی ناوگان فرسوده در کاهش آلودگی هوا، تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن عباس‌نژاد با بیان اینکه نوسازی و جایگزینی ناوگان فرسوده با وسایل نقلیه استاندارد، کم‌مصرف و منطبق با الزامات زیست‌محیطی، تأثیر مستقیمی بر کاهش انتشار آلاینده‌ ها دارد، افزود: این اقدام علاوه بر بهبود کیفیت هوا، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی شهروندان و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی در استان تهران ایفا می‌ کند.

وی با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک و اسناد بالادستی حوزه حمل ‌و نقل تصریح کرد: تسریع در اجرای برنامه‌های اسقاط و نوسازی ناوگان حمل ‌و نقل بین ‌شهری، توسعه استفاده از خودروهای با استاندارد آلایندگی بالاتر و سوخت پاک‌تر همچنین ارتقای نظام معاینه فنی، از الزامات اجتناب ‌ناپذیر مدیریت مؤثر آلودگی هوا است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، عباس ‌نژاد در پایان خواستار هم‌افزایی و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بهره‌برداران ناوگان در مسیر نوسازی ناوگان فرسوده شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در توسعه حمل ‌و نقل پاک و ایمن، علاوه بر کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی و درمانی گامی مؤثر در تحقق توسعه پایدار و صیانت از حقوق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم به شمار می‌رود.

برچسب ها: ناوگان حمل و نقل ، نوسازی
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
عمده آلودگی هوای تهران مربوط به ناوگان پیر و فرسوده حمل و نقل درون شهری است اما در عوارض سالیانه خودرو 960/000تومان هر خودرو بابت آلودگی باید به اجبار واریز کند
مشکل سوخت مشکل سازمان حمل و نقل را باید طاوان آن را مردم بدهند
۰
۰
پاسخ دادن
