صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: آخرین مرحله از پرداخت معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان به حساب مشمولان واریز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- از صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای دستورالعمل شماره ۳۵۷۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، پرداخت معوقات ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد مربوط به سال ۱۴۰۳، در سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این دستورالعمل، صندوق‌های مربوطه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۰ درصد متناسب‌سازی سال نخست حقوق بازنشستگان شدند که صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان مجری ذی‌ربط، این فرآیند را به‌صورت ماهانه اجرا کرده که آخرین مرحله از پرداخت معوقات سال گذشته، همراه با حقوق آذرماه ۱۴۰۴ و پس از اعمال محاسبات نهایی، به حساب بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است.

بر اساس این گزارش، کاهش مبلغ معوقه برخی از مشترکان این صندوق به دلیل انجام محاسبات نهایی در مرحله پایانی بوده است؛ به‌گونه‌ای که مبالغ پرداختی در مراحل قبل، بر اساس بازه زمانی مشمولیت محاسبه شده و در مرحله نهایی، مابه‌التفاوت نهایی هر فرد به عنوان مانده طلب، همزمان با حقوق آذرماه تسویه شده است.

در این گزارش تاکید شده است، با پرداخت معوقات مربوطه به متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۳ در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی، از ماه آینده مبلغی با عنوان «معوقات متناسب سازی» در حقوق بازنشستگی مشمولان محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
حقوق معلم ها پرداخت نشده 12 میلیونشون بدین
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
با این شرایط تورمی دقیقه ای دولت باید هر سه ماه یکبار در خصوص افزایش حقوق جلسه تشکیل داده و دستور ابلاغی را سریعا به کارفرما جهت اجرا ارجاع بدهد
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۲۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
با این تورم و گرانیه گوشت و لبنیات و برنج حقوق رو ثابت نگهداشتن یک علم می‌خواهد و علم بی سوادی و بی سوادی رو خوب دارید
۲
۶
پاسخ دادن
