۷۶ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -غلامرضا کوشکی رئیس مرکز کنترل راهبری شرکت ملی گاز در خبر ۱۴ اظهار داشت: از تاریخ ۲۴ آذر ماه با ورود سرما به کشور، میزان مصرف گاز به مرز ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسید.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد ۶۶۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است. این مقدار مصرف، به خوبی نشان‌دهنده تأثیر سرما بر نیازهای انرژی مردم است.

او بیان کرد: با توجه به شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آینده، مصرف گاز ممکن است به بالاتر از ۶۶۰ میلیون متر مکعب برسد. این میزان مصرف تقریباً ۷۶ درصد از تولید روزانه ما را شامل می‌شود که عدد قابل توجهی است.

وی افزود:برای تأمین این میزان مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری، ناچار خواهیم بود که مصرف در سایر بخش‌ها از جمله صنایع و نیروگاه‌ها را محدود کنیم تا پایداری شبکه گاز در کشور حفظ شود.

کوشکی گفت: همان‌طور که اشاره شد، تمرکز سرما در این روزها به خصوص در شمال شرق کشور مشاهده می‌شود. استان‌های گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با افزایش میزان مصرف مواجه خواهند بود. از این رو، از تمامی هموطنان عزیز خواهش می‌شود که در این روزهای سرد سال، مدیریت مصرف را در منازل و محیط‌های کاری جدی بگیرند.

وی ادامه داد: ما به همراهی و همکاری شما نیاز داریم تا بتوانیم پایداری شبکه گاز را در کل کشور حفظ کنیم و از بروز مشکلاتی نظیر افت فشار گاز یا قطع آن در این روزهای سرد جلوگیری کنیم. از شما خواهش می‌کنیم که در مصرف گاز دقت بیشتری داشته باشید تا همه بتوانند از این نعمت بهره‌مند شوند.